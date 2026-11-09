Арда обърна Академик в Пловдив при U17

Арда победи с 2:1 като гост Академик (Пловдив) в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Кърджалийци стигнаха до обрат с две попадения след почивката на изкуствения терен „Арена Айсберг“.

Домакините поведоха в 19-ата минута чрез Виктор Ганчев и запазиха преднината си до края на първото полувреме.

Арда изравни още в 46-ата минута с гол на Божидар Николов. В 66-ата Ерен Махмуд се разписа за 1:2 и донесе победата на гостите.

Кърджалийци завършиха срещата с човек по-малко, след като Велислав Бонев получи червен картон в 78-ата минута. До края резултатът остана непроменен.

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