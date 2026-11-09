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Резерва донесе победата на Славия срещу Етър при U17

  • 9 ное 2026 | 15:50
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Резерва донесе победата на Славия срещу Етър при U17

Славия победи с 1:0 като гост Етър в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Георги Димитров отбеляза единственото попадение на изкуствения терен „Трифон Иванов“ във Велико Търново.

Първото полувреме приключи без голове, а развръзката дойде в 74-тата минута. Димитров, който се появи в игра в 62-рата на мястото на Ангел Мишев, се разписа и даде преднина на „белите“.

До края резултатът остана непроменен и Славия си тръгна с трите точки.

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