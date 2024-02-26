Резултати и голмайстори от 16-я кръг на Елитната група до 17 години

Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен) 2:0
1:0 Иван Атанасов (50')
2:0 Александър Карталов (70')
Славия - Хебър 6:0
1:0 Стефан Къчев (11')
2:0 Стефан Къчев (13')
3:0 Димитър Николов (30')
4:0 Георги Генов (47')
5:0 Владимир Драганов (47')
6:0 Димитър Николов (65')
Национал - Пирин 0:1
0:1 Владимир Камбошев (23')
Черно море - Дунав 4:0
1:0 Кристиян Михайлов (1')
2:0 Кристиян Михайлов (10')
3:0 Тони Михайлов (35')
4:0 Андрей Христов (58')
Левски - ЦСКА-София 2:1
0:1 Димитър Николов (53')
1:1 Христо Аргиров (71')
2:1 Александър Кръстев (84')
ЦСКА 1948 - Септември 2:0
1:0 Живодар Жеков (75')
2:0 Самуил Мечев (85')
Локомотив (Пловдив) - Берое 2:0
1:0 Николай Ставрев (34')
2:0 Николай Ставрев (50')
Етър - Лудогорец 0:4
0:1 Георги Пенев
0:2 Филип Гигов
0:3 Крум Стойчев
0:4 Елисей Съров
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