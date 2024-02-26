Резултати и голмайстори от 16-я кръг на Елитната група до 17 години

Ботев (Пловдив) - Спартак (Плевен) 2:0

1:0 Иван Атанасов (50')

2:0 Александър Карталов (70')

Славия - Хебър 6:0

1:0 Стефан Къчев (11')

2:0 Стефан Къчев (13')

3:0 Димитър Николов (30')

4:0 Георги Генов (47')

5:0 Владимир Драганов (47')

6:0 Димитър Николов (65')

Национал - Пирин 0:1

0:1 Владимир Камбошев (23')

Черно море - Дунав 4:0

1:0 Кристиян Михайлов (1')

2:0 Кристиян Михайлов (10')

3:0 Тони Михайлов (35')

4:0 Андрей Христов (58')

Левски - ЦСКА-София 2:1

0:1 Димитър Николов (53')

1:1 Христо Аргиров (71')

2:1 Александър Кръстев (84')

ЦСКА 1948 - Септември 2:0

1:0 Живодар Жеков (75')

2:0 Самуил Мечев (85')

Локомотив (Пловдив) - Берое 2:0

1:0 Николай Ставрев (34')

2:0 Николай Ставрев (50')

Етър - Лудогорец 0:4

0:1 Георги Пенев

0:2 Филип Гигов

0:3 Крум Стойчев

0:4 Елисей Съров

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