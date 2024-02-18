Резултати и голмайстори от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха и последните двубои от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерите Несебър и Спартак (Пловдив) все още заемат първите две места с равен брой точки, след като победиха съответно Локомотив (Пд) II и Ботев (Пд) II.
Ето всички резултати от кръга:
17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч:
Левски (Карлово) - Секирово (Раковски) 2:0
1:0-Пламен Крислов (53)
2:0-Пламен Крислов (64)
Димитровград (Димитровград) - Асеновец (Асеновград) 2:0
1:0-Филип Сантов (15)
2:0-Христо Христов (28)
Розова долина (Казанлък) - Созопол (Созопол) 2:0
1:0-Иво Иванов (24)
2:0-Венцислав Иванов (55)
Карнобат (Карнобат) - Берое II (Стара Загора) 5:2
1:0-Ненко Петров (4)
2:0-Мартин Димитров (11)
2:1-Стефанос Антониу (54)
3:1-Ненко Петров (67)
4:1-Даниел Стаматов (71)
5:1-Ненко Петров (79)
5:2-Стилян Русенов (85)
Атлетик (Куклен) - Саяна (Хасково) 0:2
0:1-Бейсим Бейсим (32)
0:2-Ангел Костов (70)
Родопа (Смолян) - Сокол (Марково) 2:1
1:0-Михаел Кисьов (32)
1:1-Мартин Славов (39)
2:1-Борислав Семетски (54)
ФК Сливен (Сливен) - Гигант (Съединение) 0:0
Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:0
18 февруари 2024 г., неделя, 14:00 ч:
Локомотив II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 2:3
0:1-Тодор Тодоров (4)
0:2-Йордан Пейчинов (20)
0:3-Тодор Тодоров (26)
1:3-Иван Узунов (38)
2:3-Мартин Хайдаров (56)
18 февруари 2024 г., неделя, 14:30 ч:
Ботев II (Пловдив) - Несебър (Несебър) 1:3
1:0-Бисер Бонев (63 дузпа)
1:1-Антон Узунов (76)
1:2-Иван Стоянов (92)
1:3-Стоян Велинов (95 дузпа)
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