Резултати и голмайстори от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха и последните двубои от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерите Несебър и Спартак (Пловдив) все още заемат първите две места с равен брой точки, след като победиха съответно Локомотив (Пд) II и Ботев (Пд) II.

Ето всички резултати от кръга:

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч:



Левски (Карлово) - Секирово (Раковски) 2:0

1:0-Пламен Крислов (53)

2:0-Пламен Крислов (64)



Димитровград (Димитровград) - Асеновец (Асеновград) 2:0

1:0-Филип Сантов (15)

2:0-Христо Христов (28)



Розова долина (Казанлък) - Созопол (Созопол) 2:0

1:0-Иво Иванов (24)

2:0-Венцислав Иванов (55)



Карнобат (Карнобат) - Берое II (Стара Загора) 5:2

1:0-Ненко Петров (4)

2:0-Мартин Димитров (11)

2:1-Стефанос Антониу (54)

3:1-Ненко Петров (67)

4:1-Даниел Стаматов (71)

5:1-Ненко Петров (79)

5:2-Стилян Русенов (85)



Атлетик (Куклен) - Саяна (Хасково) 0:2

0:1-Бейсим Бейсим (32)

0:2-Ангел Костов (70)



Родопа (Смолян) - Сокол (Марково) 2:1

1:0-Михаел Кисьов (32)

1:1-Мартин Славов (39)

2:1-Борислав Семетски (54)



ФК Сливен (Сливен) - Гигант (Съединение) 0:0



Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:0



18 февруари 2024 г., неделя, 14:00 ч:



Локомотив II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 2:3

0:1-Тодор Тодоров (4)

0:2-Йордан Пейчинов (20)

0:3-Тодор Тодоров (26)

1:3-Иван Узунов (38)

2:3-Мартин Хайдаров (56)



18 февруари 2024 г., неделя, 14:30 ч:



Ботев II (Пловдив) - Несебър (Несебър) 1:3

1:0-Бисер Бонев (63 дузпа)

1:1-Антон Узунов (76)

1:2-Иван Стоянов (92)

1:3-Стоян Велинов (95 дузпа)

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