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  3. Резултати и голмайстори от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Резултати и голмайстори от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 18 фев 2024 | 17:54
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Резултати и голмайстори от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха и последните двубои от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерите Несебър и Спартак (Пловдив) все още заемат първите две места с равен брой точки, след като победиха съответно Локомотив (Пд) II и Ботев (Пд) II.

Ето всички резултати от кръга:

17 февруари 2024 г., събота, 14:00 ч: 

Левски (Карлово) - Секирово (Раковски) 2:0 
1:0-Пламен Крислов (53) 
2:0-Пламен Крислов (64) 

Димитровград (Димитровград) - Асеновец (Асеновград) 2:0 
1:0-Филип Сантов (15) 
2:0-Христо Христов (28) 

Розова долина (Казанлък) - Созопол (Созопол) 2:0 
1:0-Иво Иванов (24) 
2:0-Венцислав Иванов (55) 

Карнобат (Карнобат) - Берое II (Стара Загора) 5:2 
1:0-Ненко Петров (4) 
2:0-Мартин Димитров (11) 
2:1-Стефанос Антониу (54) 
3:1-Ненко Петров (67) 
4:1-Даниел Стаматов (71) 
5:1-Ненко Петров (79) 
5:2-Стилян Русенов (85) 

Атлетик (Куклен) - Саяна (Хасково) 0:2 
0:1-Бейсим Бейсим (32) 
0:2-Ангел Костов (70) 

Родопа (Смолян) - Сокол (Марково) 2:1 
1:0-Михаел Кисьов (32) 
1:1-Мартин Славов (39) 
2:1-Борислав Семетски (54) 

ФК Сливен (Сливен) - Гигант (Съединение) 0:0 

Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) 0:0 

18 февруари 2024 г., неделя, 14:00 ч: 

Локомотив II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 2:3 
0:1-Тодор Тодоров (4) 
0:2-Йордан Пейчинов (20) 
0:3-Тодор Тодоров (26) 
1:3-Иван Узунов (38) 
2:3-Мартин Хайдаров (56) 

18 февруари 2024 г., неделя, 14:30 ч: 

Ботев II (Пловдив) - Несебър (Несебър) 1:3 
1:0-Бисер Бонев (63 дузпа) 
1:1-Антон Узунов (76) 
1:2-Иван Стоянов (92) 
1:3-Стоян Велинов (95 дузпа)

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