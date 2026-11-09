Нефтохимик и Национал си поделиха точките след четири гола при U17

Нефтохимик и Национал (София) завършиха 2:2 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата на изкуствения терен във Ветрен премина през обрат в полза на домакините, преди гостите да стигнат до изравняване след почивката.

Национал поведе още в четвъртата минута чрез Даниел Иванов. Отговорът на Нефтохимик дойде само минута по-късно, когато Николай Георгиев се разписа за 1:1.

В 32-рата минута Димитър Тодоров отбеляза второто попадение за домакините, които се оттеглиха на почивка с преднина от 2:1.

През второто полувреме Национал възстанови равенството. В 70-ата минута Виктор Савов се разписа за крайното 2:2.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google