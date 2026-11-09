Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Национал (София) U17

Нефтохимик и Национал си поделиха точките след четири гола при U17

  • 9 ное 2026 | 15:53
  • 391
  • 0
Нефтохимик и Национал си поделиха точките след четири гола при U17

Нефтохимик и Национал (София) завършиха 2:2 в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 17 години. Срещата на изкуствения терен във Ветрен премина през обрат в полза на домакините, преди гостите да стигнат до изравняване след почивката.

Национал поведе още в четвъртата минута чрез Даниел Иванов. Отговорът на Нефтохимик дойде само минута по-късно, когато Николай Георгиев се разписа за 1:1.

В 32-рата минута Димитър Тодоров отбеляза второто попадение за домакините, които се оттеглиха на почивка с преднина от 2:1.

През второто полувреме Национал възстанови равенството. В 70-ата минута Виктор Савов се разписа за крайното 2:2.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Дубълът на ЦСКА се затвърди на върха, Йомов с първи гол

Дубълът на ЦСКА се затвърди на върха, Йомов с първи гол

  • 9 ное 2026 | 17:03
  • 213
  • 0
Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

  • 9 ное 2026 | 16:58
  • 633
  • 0
Луканов: Треньорската професия щеше да е много приятна, ако ги нямаше официалните мачове

Луканов: Треньорската професия щеше да е много приятна, ако ги нямаше официалните мачове

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 234
  • 0
Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 5676
  • 3
Септември обърна ЦСКА 1948 с три гола след почивката при U17

Септември обърна ЦСКА 1948 с три гола след почивката при U17

  • 9 ное 2026 | 16:51
  • 192
  • 0
Лапоухов и Андонов номер 1 по "сухи мрежи"

Лапоухов и Андонов номер 1 по "сухи мрежи"

  • 9 ное 2026 | 16:50
  • 705
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 7938
  • 8
Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 5676
  • 3
Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

Етър 0:0 Монтана, принудителна смяна за домакините

  • 9 ное 2026 | 16:58
  • 633
  • 0
Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

  • 9 ное 2026 | 16:34
  • 770
  • 0
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 10783
  • 33
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 6050
  • 43