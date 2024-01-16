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  3. Славия потегля с 24 футболисти за Анталия

Славия потегля с 24 футболисти за Анталия

  • 16 яну 2024 | 19:18
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Славия заминава за подготвителен лагер в турския курорт Анталия с група от 24 футболисти. Нападателят Николай Христов, който е на проби, ще пътува със състава, воден от треньора Златомир Загорчич. “Белите” ще останат на турска земя до 9 февруари. 

Групата за лагера в Турция: Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Георги Петков, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Георги Търтов, Куентин Зеедорф, Емил Мартинов, Кристиян Стоянов, Ерол Дост, Чунг Нгуен До, Иван Минчев, Емил Стоев, Денислав Александров, Галин Иванов, Кристиан Добрев, Владимир Николов, Тони Тасев, Роберто Райчев, Мартин Сораков, Николай Христов

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