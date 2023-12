Това ли е забивката на годината?

Venezia non è soltanto prima.

Schiera anche uno dei giocatori più spettacolari che si siano mai visti in Italia: Rayjon Tucker.

Ieri, contro Brescia, ha fatto questa cosa.

Sì, la schiacciata dell'anno in Serie A.



📽️ @LegaBasketA | @DAZN_IT | @REYER1872 | @th3flighttuck pic.twitter.com/gLnaiFriFe