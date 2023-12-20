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  3. Внукът на Мохамед Али се завърна с победа на ринга

Внукът на Мохамед Али се завърна с победа на ринга

  • 20 дек 2023 | 15:11
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Внукът на Мохамед Али се завърна с победа на ринга

Нико Али Уолш се завърна към победите. Внукът на великия Мохамед Али победи Ноел Лафардж с неединодушно съдийско решение в битка в Конарки, Гвинея. Двубоят се изиграя през изминалия уикенд.

Успехът беше девети в общо десет двубоя за Али. Преди този двубой 23-годишният боксьор допусна единствената си загуба. През месец май той бе победен с единодушно съдийско решение от Сона Акале в Тулса, Оклахома.

Нико Уолш дебютира при професионалистите през 2021-а. Той е менежиран от промоутърската компания “Top Tank”.

Внукът на Мохамед Али дебютира с нокаут на професионалния ринг
Внукът на Мохамед Али дебютира с нокаут на професионалния ринг

Другият внук на легендарния боксьор в тежка категория, Биаджо Али Уолш, е ММА боец и се състезава във веригата "Professional Fighters League". Той има шест успеха в седем двубоя.

Внукът на Мохамед Али отново впечатли с брутален нокаут
Внукът на Мохамед Али отново впечатли с брутален нокаут
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