Внукът на Мохамед Али се завърна с победа на ринга

Нико Али Уолш се завърна към победите. Внукът на великия Мохамед Али победи Ноел Лафардж с неединодушно съдийско решение в битка в Конарки, Гвинея. Двубоят се изиграя през изминалия уикенд.

Успехът беше девети в общо десет двубоя за Али. Преди този двубой 23-годишният боксьор допусна единствената си загуба. През месец май той бе победен с единодушно съдийско решение от Сона Акале в Тулса, Оклахома.

Нико Уолш дебютира при професионалистите през 2021-а. Той е менежиран от промоутърската компания “Top Tank”.

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Другият внук на легендарния боксьор в тежка категория, Биаджо Али Уолш, е ММА боец и се състезава във веригата "Professional Fighters League". Той има шест успеха в седем двубоя.

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