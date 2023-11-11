Резултати и голмайстори от кръга на Югоизток

Много голове на много стадиони в мачовете от XVII кръг на Югоизточна Трета лига. Утре, в неделния следобед, ще се играе гостуването на фаворита Спартак (Пловдив) на Карнобат. Междувременно Несебър отнесе Левски (Карлово) и към момента води в класирането на групата.
Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – ХVII кръг:
11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч:
Несебър (Несебър) - Левски (Карлово) 5:1
1:0-Виктор Янев (3)
2:0-Валентин Сливов (8)
3:0-Валентин Сливов (12)
4:0-Валентин Сливов (68)
5:0-Радослав Терзиев (85)
5:1-Никола Лалев (89)
Сокол (Марково) - Саяна (Хасково) 1:4
0:1-Милен Танев (4)
0:2-Милен Танев (15)
1:2-Станимир Марински (60)
1:3-Ахмед Осман (68)
1:4-Христо Христов (80)
Родопа (Смолян) - Берое II (Стара Загора) 7:0
1:0-Теодор Стефанов (5)
2:0-Михаел Кисьов (15)
3:0-Теодор Стефанов (31)
4:0-Теодор Стефанов (50)
5:0-Теодор Стефанов (57)
6:0-Борислав Семетски (80)
7:0-Елмир Мустански (85 дузпа)
Ботев II (Пловдив) - Созопол (Созопол) 4:2
0:1-Антон Узунов (4)
1:1-Емил Найденов (5)
2:1-Емил Найденов (6)
3:1-Емил Найденов (36)
4:1-Иво Казаков (68)
4:2-Джоб Руни Окпаначи (90)
Атлетик (Куклен) - ФК Ямбол (Ямбол) 3:2
1:0-Рангел Игнатов (6 дузпа)
2:0-Рангел Игнатов (35)
2:1-Александър Андонов (43)
3:1-Емил Аргиров (72)
3:2-Мирослав Енчев (82)
Розова долина (Казанлък) - Асеновец (Асеновград) 2:0
1:0-Стоян Иванов (27)
2:0-Надим Ангелов (74)
Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) 3:0
1:0-Пламен Тенев (20)
2:0-Иван Тошев (33)
3:0-Пламен Иванов (56)
Димитровград (Димитровград) - ФК Сливен (Сливен) 2:0
1:0-Димитър Алексиев (7)
2:0-Филип Сантов (27)
Локомотив II (Пловдив) - Секирово (Раковски) 2:1
1:0-Иван Узунов (6)
2:0-Станимир Празов (77)
2:1- ? (84)
12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч:
Карнобат (Карнобат) - Спартак (Пловдив)
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