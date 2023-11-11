Резултати и голмайстори от кръга на Югоизток

Много голове на много стадиони в мачовете от XVII кръг на Югоизточна Трета лига. Утре, в неделния следобед, ще се играе гостуването на фаворита Спартак (Пловдив) на Карнобат. Междувременно Несебър отнесе Левски (Карлово) и към момента води в класирането на групата.

Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – ХVII кръг:



11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч:

Несебър (Несебър) - Левски (Карлово) 5:1

1:0-Виктор Янев (3)

2:0-Валентин Сливов (8)

3:0-Валентин Сливов (12)

4:0-Валентин Сливов (68)

5:0-Радослав Терзиев (85)

5:1-Никола Лалев (89)

Сокол (Марково) - Саяна (Хасково) 1:4

0:1-Милен Танев (4)

0:2-Милен Танев (15)

1:2-Станимир Марински (60)

1:3-Ахмед Осман (68)

1:4-Христо Христов (80)

Родопа (Смолян) - Берое II (Стара Загора) 7:0

1:0-Теодор Стефанов (5)

2:0-Михаел Кисьов (15)

3:0-Теодор Стефанов (31)

4:0-Теодор Стефанов (50)

5:0-Теодор Стефанов (57)

6:0-Борислав Семетски (80)

7:0-Елмир Мустански (85 дузпа)

Ботев II (Пловдив) - Созопол (Созопол) 4:2

0:1-Антон Узунов (4)

1:1-Емил Найденов (5)

2:1-Емил Найденов (6)

3:1-Емил Найденов (36)

4:1-Иво Казаков (68)

4:2-Джоб Руни Окпаначи (90)

Атлетик (Куклен) - ФК Ямбол (Ямбол) 3:2

1:0-Рангел Игнатов (6 дузпа)

2:0-Рангел Игнатов (35)

2:1-Александър Андонов (43)

3:1-Емил Аргиров (72)

3:2-Мирослав Енчев (82)

Розова долина (Казанлък) - Асеновец (Асеновград) 2:0

1:0-Стоян Иванов (27)

2:0-Надим Ангелов (74)

Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) 3:0

1:0-Пламен Тенев (20)

2:0-Иван Тошев (33)

3:0-Пламен Иванов (56)

Димитровград (Димитровград) - ФК Сливен (Сливен) 2:0

1:0-Димитър Алексиев (7)

2:0-Филип Сантов (27)

Локомотив II (Пловдив) - Секирово (Раковски) 2:1

1:0-Иван Узунов (6)

2:0-Станимир Празов (77)

2:1- ? (84)

12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч:

Карнобат (Карнобат) - Спартак (Пловдив)

Последвайте канала ни в

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe