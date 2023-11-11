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Резултати и голмайстори от кръга на Югоизток

  • 11 ное 2023 | 19:08
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Резултати и голмайстори от кръга на Югоизток

Много голове на много стадиони в мачовете от XVII кръг на Югоизточна Трета лига. Утре, в неделния следобед, ще се играе гостуването на фаворита Спартак (Пловдив) на Карнобат. Междувременно Несебър отнесе Левски (Карлово) и към момента води в класирането на групата. 

Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – ХVII кръг:

11 ноември 2023 г., събота, 14:30 ч: 
Несебър (Несебър) - Левски (Карлово) 5:1 
1:0-Виктор Янев (3) 
2:0-Валентин Сливов (8) 
3:0-Валентин Сливов (12) 
4:0-Валентин Сливов (68) 
5:0-Радослав Терзиев (85) 
5:1-Никола Лалев (89)

Сокол (Марково) - Саяна (Хасково) 1:4 
0:1-Милен Танев (4) 
0:2-Милен Танев (15)
1:2-Станимир Марински (60) 
1:3-Ахмед Осман (68) 
1:4-Христо Христов (80)

Родопа (Смолян) - Берое II (Стара Загора) 7:0 
1:0-Теодор Стефанов (5) 
2:0-Михаел Кисьов (15) 
3:0-Теодор Стефанов (31) 
4:0-Теодор Стефанов (50) 
5:0-Теодор Стефанов (57) 
6:0-Борислав Семетски (80) 
7:0-Елмир Мустански (85 дузпа)

Ботев II (Пловдив) - Созопол (Созопол) 4:2 
0:1-Антон Узунов (4) 
1:1-Емил Найденов (5) 
2:1-Емил Найденов (6) 
3:1-Емил Найденов (36) 
4:1-Иво Казаков (68) 
4:2-Джоб Руни Окпаначи (90)

Атлетик (Куклен) - ФК Ямбол (Ямбол) 3:2 
1:0-Рангел Игнатов (6 дузпа) 
2:0-Рангел Игнатов (35) 
2:1-Александър Андонов (43) 
3:1-Емил Аргиров (72) 
3:2-Мирослав Енчев (82)

Розова долина (Казанлък) - Асеновец (Асеновград) 2:0 
1:0-Стоян Иванов (27) 
2:0-Надим Ангелов (74)

Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) 3:0 
1:0-Пламен Тенев (20) 
2:0-Иван Тошев (33) 
3:0-Пламен Иванов (56)

Димитровград (Димитровград) - ФК Сливен (Сливен) 2:0 
1:0-Димитър Алексиев (7) 
2:0-Филип Сантов (27)

Локомотив II (Пловдив) - Секирово (Раковски) 2:1 
1:0-Иван Узунов (6) 
2:0-Станимир Празов (77) 
2:1- ? (84) 

12 ноември 2023 г., неделя, 14:30 ч: 
Карнобат (Карнобат) - Спартак (Пловдив)

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