Обявиха съдията за дербито на Пловдив, Драгомир Драганов свири ЦСКА 1948 - Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от 16-ия кръг в efbet Лига. Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив на "Колежа" ще бъде ръководено от Георги Кабаков. На Драгомир Драганов пък му беше поверен двубоят между ЦСКА 1948 и Левски.
Ето всички съдийски назначения:
3 ноември 2023 г., петък, 17:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Георги Спасов Славов
3 ноември 2023 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Костадин Ангелов Гергинов
5 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Крумовград
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Георги Генов Нарлев
6 ноември 2023 г., понеделник, 13:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Йордан Динков Сталев
6 ноември 2023 г., понеделник, 15:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Етър ВТ
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Иван Захариев Вълчев
6 ноември 2023 г., понеделник, 18:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Хебър 1918
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Йордан Костадинов Иванов
7 ноември 2023 г., вторник, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
7 ноември 2023 г., вторник, 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Александър Костадинов Костадинов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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