Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Обявиха съдията за дербито на Пловдив, Драгомир Драганов свири ЦСКА 1948 - Левски

Обявиха съдията за дербито на Пловдив, Драгомир Драганов свири ЦСКА 1948 - Левски

  • 31 окт 2023 | 18:40
  • 2632
  • 7
Обявиха съдията за дербито на Пловдив, Драгомир Драганов свири ЦСКА 1948 - Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за мачовете от 16-ия кръг в efbet Лига. Пловдивското дерби между Ботев и Локомотив на "Колежа" ще бъде ръководено от Георги Кабаков. На Драгомир Драганов пък му беше поверен двубоят между ЦСКА 1948 и Левски.

Ето всички съдийски назначения:

3 ноември 2023 г., петък, 17:00 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД 
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Дарин Василев Иванов 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Християна Красимирова Гутева АВАР: Павлета Веселинова Рашкова 
СН: Георги Спасов Славов

3 ноември 2023 г., петък, 19:30 ч. 
ПФК Ботев АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Костадин Ангелов Гергинов

5 ноември 2023 г., неделя, 15:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Крумовград 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Тодор Василев Вуков 
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски 
СН: Георги Генов Нарлев

6 ноември 2023 г., понеделник, 13:00 ч. 
ПФК Ботев Враца - ФК Локомотив 1929 
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Йордан Динков Сталев

6 ноември 2023 г., понеделник, 15:30 ч. 
ПФК Славия 1913 - ФК Етър ВТ 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков 
СН: Иван Захариев Вълчев

6 ноември 2023 г., понеделник, 18:00 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Хебър 1918 
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов 
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Милен Дончев Арабаджиев 
СН: Йордан Костадинов Иванов

7 ноември 2023 г., вторник, 15:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Мирослав Максимов Иванов 
СН: Петър Стоянов Петров

7 ноември 2023 г., вторник, 17:30 ч. 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски 
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов 
СН: Александър Костадинов Костадинов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте канала ни в

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Илиан Илиев: Неприятно отпадане! Съжалявам и се извинявам

Илиан Илиев: Неприятно отпадане! Съжалявам и се извинявам

  • 31 окт 2023 | 19:50
  • 1664
  • 11
Виктор Василев: Всички момчета излязохме мотивирани и се раздадохме на максимум

Виктор Василев: Всички момчета излязохме мотивирани и се раздадохме на максимум

  • 31 окт 2023 | 19:38
  • 431
  • 0
Литекс шокира Черно море и изхвърли лидера на efbet Лига от турнира за Купата

Литекс шокира Черно море и изхвърли лидера на efbet Лига от турнира за Купата

  • 31 окт 2023 | 19:25
  • 19744
  • 112
Юношите на България до 17 години спечелиха групата си по пътя към Елитния кръг за Евро 2024

Юношите на България до 17 години спечелиха групата си по пътя към Елитния кръг за Евро 2024

  • 31 окт 2023 | 19:19
  • 2371
  • 3
Повериха едно от дербитата във Втора лига на Християна Гутева

Повериха едно от дербитата във Втора лига на Християна Гутева

  • 31 окт 2023 | 19:06
  • 1315
  • 1
България срещу Англия на 1/8-финалите на Световното първенство по мини футбол

България срещу Англия на 1/8-финалите на Световното първенство по мини футбол

  • 31 окт 2023 | 18:56
  • 1509
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Литекс шокира Черно море и изхвърли лидера на efbet Лига от турнира за Купата

Литекс шокира Черно море и изхвърли лидера на efbet Лига от турнира за Купата

  • 31 окт 2023 | 19:25
  • 19744
  • 112
“Синя България” с три въпроса към шефовете на Левски, Боримиров ще им отговаря публично

“Синя България” с три въпроса към шефовете на Левски, Боримиров ще им отговаря публично

  • 31 окт 2023 | 14:12
  • 27180
  • 100
Три от три за "лъвовете"! България си уреди сблъсък с Англия на осминафиналите на Световното по мини футбол

Три от три за "лъвовете"! България си уреди сблъсък с Англия на осминафиналите на Световното по мини футбол

  • 31 окт 2023 | 17:27
  • 19397
  • 16
Любо Ганев: Търсим треньор, който да е в следващите 5 години селекционер на мъжкия отбор

Любо Ганев: Търсим треньор, който да е в следващите 5 години селекционер на мъжкия отбор

  • 31 окт 2023 | 14:27
  • 14960
  • 16
БФС разясни как и къде ще представи Илиан Илиев като новия селекционер на България

БФС разясни как и къде ще представи Илиан Илиев като новия селекционер на България

  • 31 окт 2023 | 12:01
  • 19902
  • 102
Sportal Motorsport: С колко победи ще завърши сезона Верстапен?

Sportal Motorsport: С колко победи ще завърши сезона Верстапен?

  • 31 окт 2023 | 09:09
  • 11083
  • 6

Видео акценти

Словакия пречупи Франция и прати Англия срещу националите ни на Световното първенство по мини футбол

БГ Футбол

Словакия пречупи Франция и прати Англия срещу националите ни на Световното първенство по мини футбол
Виктор Василев изненада защитата на Черно море

БГ Футбол

Виктор Василев изненада защитата на Черно море
Димитър Александров - Меси: Радвам се за хеттрика, но повече се радвам, че показахме добър футбол

БГ Футбол

Димитър Александров - Меси: Радвам се за хеттрика, но повече се радвам, че показахме добър футбол
Димитър Каров: Доволен съм, че не допуснахме гол в 3 мача, дано продължава да ни върви така

БГ Футбол

Димитър Каров: Доволен съм, че не допуснахме гол в 3 мача, дано продължава да ни върви така
Литекс сътвори изненадата и изхвърли Черно море от Купата на България

БГ Футбол

Литекс сътвори изненадата и изхвърли Черно море от Купата на България
Девет на нула и хеттрик на Димитър Александров

БГ Футбол

Девет на нула и хеттрик на Димитър Александров