Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха останалата част от мачовете от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидер продължава да бъде Спартак (Пд), който направи равен с дубъла на Ботев (Пд). Това даде възможност на Гигант (Съединение), който победи Карнобат, и се доближи на 1 точка от лидерската позиция.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

26 октомври 2023 г., четвъртък, 16:00 ч:



Саяна (Хасково) - Левски (Карлово) 2:1

1:0-Бейсим Бейсим (13)

1:1-Пламен Крислов (20)

2:1-Ахмед Осман (51)



Несебър (Несебър) - Берое II (Стара Загора) 7:1

1:0-Тодор Петров (20)

2:0-Виктор Янев (25)

3:0-Виктор Янев (38)

4:0-Никола Гавов (52)

5:0-Николай Дросев (70)

6:0-Виктор Янев (75)

7:0-Валентин Сливов (82)

7:1-Али Айвазов (86)



Сокол (Марково) - Созопол (Созопол) 1:1

0:1-Джоб Руни Окпаначи (81)

1:1-Стилян Стойчев (90)



Родопа (Смолян) - ФК Ямбол (Ямбол) 2:0

1:0-Теодор Стефанов (60)

2:0-Михаел Кисьов (72)



Розова долина (Казанлък) - Секирово (Раковски) 4:1

1:0-Стоян Иванов (15)

1:1-Венцислав Изевков (55)

2:1-Иван Чергев (86 дузпа)

3:1-Пламен Колев (88)

4:1-Пламен Колев (90)



Карнобат (Карнобат) - Гигант (Съединение) 0:3

0:1-Георги Мавродиев (51)

0:2-Георги Коев (66)

0:3-Кристиян Николов (80)



27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч:



Загорец (Нова Загора) - ФК Сливен (Сливен) 6:1

1:0-Пламен Иванов (4)

2:0-Кристиян Стоилов (25)

3:0-Пламен Иванов (34)

4:0-Иван Винков (55)

5:0-Кристиян Стоилов (68)

6:0-Иван Винков (74)

6:1-Иван Минчев (89)



Ботев II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 1:1

1:0-Никола Гелин (45)

1:1-Тодор Тодоров (63)



Локомотив II (Пловдив) - Димитровград 0:1

0:1-Мирослав Илиев (45)



Атлетик (Куклен) - Асеновец (Асеновград) отложен

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