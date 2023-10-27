Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха останалата част от мачовете от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидер продължава да бъде Спартак (Пд), който направи равен с дубъла на Ботев (Пд). Това даде възможност на Гигант (Съединение), който победи Карнобат, и се доближи на 1 точка от лидерската позиция.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
26 октомври 2023 г., четвъртък, 16:00 ч:
Саяна (Хасково) - Левски (Карлово) 2:1
1:0-Бейсим Бейсим (13)
1:1-Пламен Крислов (20)
2:1-Ахмед Осман (51)
Несебър (Несебър) - Берое II (Стара Загора) 7:1
1:0-Тодор Петров (20)
2:0-Виктор Янев (25)
3:0-Виктор Янев (38)
4:0-Никола Гавов (52)
5:0-Николай Дросев (70)
6:0-Виктор Янев (75)
7:0-Валентин Сливов (82)
7:1-Али Айвазов (86)
Сокол (Марково) - Созопол (Созопол) 1:1
0:1-Джоб Руни Окпаначи (81)
1:1-Стилян Стойчев (90)
Родопа (Смолян) - ФК Ямбол (Ямбол) 2:0
1:0-Теодор Стефанов (60)
2:0-Михаел Кисьов (72)
Розова долина (Казанлък) - Секирово (Раковски) 4:1
1:0-Стоян Иванов (15)
1:1-Венцислав Изевков (55)
2:1-Иван Чергев (86 дузпа)
3:1-Пламен Колев (88)
4:1-Пламен Колев (90)
Карнобат (Карнобат) - Гигант (Съединение) 0:3
0:1-Георги Мавродиев (51)
0:2-Георги Коев (66)
0:3-Кристиян Николов (80)
27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч:
Загорец (Нова Загора) - ФК Сливен (Сливен) 6:1
1:0-Пламен Иванов (4)
2:0-Кристиян Стоилов (25)
3:0-Пламен Иванов (34)
4:0-Иван Винков (55)
5:0-Кристиян Стоилов (68)
6:0-Иван Винков (74)
6:1-Иван Минчев (89)
Ботев II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 1:1
1:0-Никола Гелин (45)
1:1-Тодор Тодоров (63)
Локомотив II (Пловдив) - Димитровград 0:1
0:1-Мирослав Илиев (45)
Атлетик (Куклен) - Асеновец (Асеновград) отложен
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