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  3. Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизток

Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизток

  • 27 окт 2023 | 19:34
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Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха останалата част от мачовете от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидер продължава да бъде Спартак (Пд), който направи равен с дубъла на Ботев (Пд). Това даде възможност на Гигант (Съединение), който победи Карнобат, и се доближи на 1 точка от лидерската позиция.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

26 октомври 2023 г., четвъртък, 16:00 ч: 

Саяна (Хасково) - Левски (Карлово) 2:1 
1:0-Бейсим Бейсим (13) 
1:1-Пламен Крислов (20) 
2:1-Ахмед Осман (51) 

Несебър (Несебър) - Берое II (Стара Загора) 7:1 
1:0-Тодор Петров (20) 
2:0-Виктор Янев (25) 
3:0-Виктор Янев (38) 
4:0-Никола Гавов (52) 
5:0-Николай Дросев (70) 
6:0-Виктор Янев (75) 
7:0-Валентин Сливов (82) 
7:1-Али Айвазов (86) 

Сокол (Марково) - Созопол (Созопол) 1:1 
0:1-Джоб Руни Окпаначи (81) 
1:1-Стилян Стойчев (90) 

Родопа (Смолян) - ФК Ямбол (Ямбол) 2:0 
1:0-Теодор Стефанов (60) 
2:0-Михаел Кисьов (72) 

Розова долина (Казанлък) - Секирово (Раковски) 4:1 
1:0-Стоян Иванов (15) 
1:1-Венцислав Изевков (55) 
2:1-Иван Чергев (86 дузпа) 
3:1-Пламен Колев (88) 
4:1-Пламен Колев (90) 

Карнобат (Карнобат) - Гигант (Съединение) 0:3 
0:1-Георги Мавродиев (51) 
0:2-Георги Коев (66) 
0:3-Кристиян Николов (80) 

27 октомври 2023 г., петък, 16:00 ч: 

Загорец (Нова Загора) - ФК Сливен (Сливен) 6:1 
1:0-Пламен Иванов (4) 
2:0-Кристиян Стоилов (25) 
3:0-Пламен Иванов (34) 
4:0-Иван Винков (55) 
5:0-Кристиян Стоилов (68) 
6:0-Иван Винков (74) 
6:1-Иван Минчев (89) 

Ботев II (Пловдив) - Спартак (Пловдив) 1:1 
1:0-Никола Гелин (45) 
1:1-Тодор Тодоров (63) 

Локомотив II (Пловдив) - Димитровград 0:1 
0:1-Мирослав Илиев (45) 

Атлетик (Куклен) - Асеновец (Асеновград) отложен

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