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Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 15 окт 2023 | 18:54
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Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха и останалите мачове от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) продължава да води в класирането, след като вчера победи Сокол (Марково) като гост. Втори е Гигант, който също грабна трите точки в Пловдив срещу дубъла на Ботев.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

14 октомври 2023 г., събота, 16:00 ч: 

Берое II (Стара Загора) - Левски (Карлово) 0:2 
0:1-Цецо Главчев (65) 
0:2-Цецо Главчев (69) 

Саяна (Хасково) - Созопол (Созопол) 1:1 
1:0-Ахмед Осман (7) 
1:1-Диян Молдованов (35 дузпа) 

Несебър (Несебър) - ФК Ямбол (Ямбол) 5:1 
1:0-Николай Дросев (10 дузпа) 
2:0-Никола Гавов (15) 
2:1-Стоян Маринов (18) 
3:1-Николай Дросев (35) 
4:1-Коста Далев (42) 
5:1-Радослав Терзиев (70) 

Сокол (Марково) - Спартак (Пловдив) 0:1 
0:1-Тодор Тодоров (33 дузпа) 

Родопа (Смолян) - Асеновец (Асеновград) 0:2 
0:1-Димитър Законов (36) 
0:2-Димитър Законов (90) 

Атлетик (Куклен) - Секирово (Раковски) 2:1 
1:0-Юлиян Романов (33) 
1:1-Валентин Маджарски (45) 
2:1-Рангел Игнатов (70 дузпа) 

Розова долина (Казанлък) - Димитровград (Димитровград) 1:1 
0:1-Димитър Алексиев (23) 
1:1-Димитър Димитров (88) 

15 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч: 

Карнобат (Карнобат) - ФК Сливен (Сливен) 2:0 
1:0-Иван Марев (14) 
2:0-Мартин Димитров (25) 

Ботев II (Пловдив) - Гигант (Съединение) 0:2 
0:1-Станислав Василев (44) 
0:2-Здравко Жилов (90) 

Загорец (Нова Загора) - Локомотив II (Пловдив) 3:2 
1:0-Ивелин Иванов (3) 
1:1-Тони Лесов (6) 
1:2-Мартин Хайдаров (9) 
2:2-Георги Йорданов (40) 
3:2-Пламен Иванов (87)

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