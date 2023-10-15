Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Днес се изиграха и останалите мачове от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) продължава да води в класирането, след като вчера победи Сокол (Марково) като гост. Втори е Гигант, който също грабна трите точки в Пловдив срещу дубъла на Ботев.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

14 октомври 2023 г., събота, 16:00 ч:



Берое II (Стара Загора) - Левски (Карлово) 0:2

0:1-Цецо Главчев (65)

0:2-Цецо Главчев (69)



Саяна (Хасково) - Созопол (Созопол) 1:1

1:0-Ахмед Осман (7)

1:1-Диян Молдованов (35 дузпа)



Несебър (Несебър) - ФК Ямбол (Ямбол) 5:1

1:0-Николай Дросев (10 дузпа)

2:0-Никола Гавов (15)

2:1-Стоян Маринов (18)

3:1-Николай Дросев (35)

4:1-Коста Далев (42)

5:1-Радослав Терзиев (70)



Сокол (Марково) - Спартак (Пловдив) 0:1

0:1-Тодор Тодоров (33 дузпа)



Родопа (Смолян) - Асеновец (Асеновград) 0:2

0:1-Димитър Законов (36)

0:2-Димитър Законов (90)



Атлетик (Куклен) - Секирово (Раковски) 2:1

1:0-Юлиян Романов (33)

1:1-Валентин Маджарски (45)

2:1-Рангел Игнатов (70 дузпа)



Розова долина (Казанлък) - Димитровград (Димитровград) 1:1

0:1-Димитър Алексиев (23)

1:1-Димитър Димитров (88)



15 октомври 2023 г., неделя, 16:00 ч:



Карнобат (Карнобат) - ФК Сливен (Сливен) 2:0

1:0-Иван Марев (14)

2:0-Мартин Димитров (25)



Ботев II (Пловдив) - Гигант (Съединение) 0:2

0:1-Станислав Василев (44)

0:2-Здравко Жилов (90)



Загорец (Нова Загора) - Локомотив II (Пловдив) 3:2

1:0-Ивелин Иванов (3)

1:1-Тони Лесов (6)

1:2-Мартин Хайдаров (9)

2:2-Георги Йорданов (40)

3:2-Пламен Иванов (87)

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