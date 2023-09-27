Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Югоизток

Днес се изиграха всички мачове от 9-ия кръг от Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) продължава без грешка и записа девета поредна победа. Локомотив пък победи Ботев в пловдивското дерби на вторите отбори.
Ето всички резултати и голмайстори:
ФК Ямбол (Ямбол) - Левски (Карлово) 4:3
1:0-Александър Андонов (22)
1:1- ? (26)
2:1-Александър Андонов (44)
2:2- ? (52)
2:3- ? (63)
3:3-Мирослав Енчев (69)
4:3-Симеон Русев (73)
Берое II (Стара Загора) - Асеновец (Асеновград) 0:3
0:1-Реджеб Халил (10)
0:2-Александър Димов (36)
0:3-Реджеб Халил (51)
Саяна (Хасково) - Гигант (Съединение) 1:1
1:0-Ангел Костов (23)
1:1-Аурел Мусай (37)
Несебър (Несебър) - Секирово (Раковски) 3:0
1:0-Виктор Янев (25)
2:0-Виктор Янев (35)
3:0- Никола Гавов (74)
Сокол (Марково) - ФК Сливен (Сливен) 5:2
1:0-Стилян Стойчев (12)
2:0-Станимир Марински (25)
3:0-Александър Георгиев (30)
3:1-Йордан Йорданов (36)
4:1-Димитър Петров (44)
5:1-Виктор Панеков (56)
5:2-Коста Янакиев (88)
Родопа (Смолян) - Димитровград (Димитровград) 1:2
1:0-Михаел Кисьов (17)
1:1-Димитър Алексиев (57)
1:2-Филип Сантов (62)
Ботев II (Пловдив) - Локомотив II (Пловдив) 1:2
1:0-Костадин Татаров (9)
1:1-Божидар Костадинов (39)
1:2-Станимир Празов (90)
Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора) 1:1
1:0-Рангел Игнатов (24)
1:1-Иван Винков (90 дузпа)
Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък) 1:0
1:0-Мартин Димитров (11)
Созопол (Созопол) - Спартак (Пловдив) 0:1
0:1-Тодор Тодоров (53 дузпа)
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