Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Югоизток

Днес се изиграха всички мачове от 9-ия кръг от Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) продължава без грешка и записа девета поредна победа. Локомотив пък победи Ботев в пловдивското дерби на вторите отбори.

Ето всички резултати и голмайстори:

ФК Ямбол (Ямбол) - Левски (Карлово) 4:3

1:0-Александър Андонов (22)

1:1- ? (26)

2:1-Александър Андонов (44)

2:2- ? (52)

2:3- ? (63)

3:3-Мирослав Енчев (69)

4:3-Симеон Русев (73)



Берое II (Стара Загора) - Асеновец (Асеновград) 0:3

0:1-Реджеб Халил (10)

0:2-Александър Димов (36)

0:3-Реджеб Халил (51)



Саяна (Хасково) - Гигант (Съединение) 1:1

1:0-Ангел Костов (23)

1:1-Аурел Мусай (37)



Несебър (Несебър) - Секирово (Раковски) 3:0

1:0-Виктор Янев (25)

2:0-Виктор Янев (35)

3:0- Никола Гавов (74)



Сокол (Марково) - ФК Сливен (Сливен) 5:2

1:0-Стилян Стойчев (12)

2:0-Станимир Марински (25)

3:0-Александър Георгиев (30)

3:1-Йордан Йорданов (36)

4:1-Димитър Петров (44)

5:1-Виктор Панеков (56)

5:2-Коста Янакиев (88)



Родопа (Смолян) - Димитровград (Димитровград) 1:2

1:0-Михаел Кисьов (17)

1:1-Димитър Алексиев (57)

1:2-Филип Сантов (62)



Ботев II (Пловдив) - Локомотив II (Пловдив) 1:2

1:0-Костадин Татаров (9)

1:1-Божидар Костадинов (39)

1:2-Станимир Празов (90)



Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора) 1:1

1:0-Рангел Игнатов (24)

1:1-Иван Винков (90 дузпа)



Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък) 1:0

1:0-Мартин Димитров (11)



Созопол (Созопол) - Спартак (Пловдив) 0:1

0:1-Тодор Тодоров (53 дузпа)

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