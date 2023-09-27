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  3. Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Югоизток

Резултати, голмайстори и класиране след деветия кръг на Югоизток

  • 27 сеп 2023 | 20:50
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Днес се изиграха всички мачове от 9-ия кръг от Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) продължава без грешка и записа девета поредна победа. Локомотив пък победи Ботев в пловдивското дерби на вторите отбори.

Ето всички резултати и голмайстори:

ФК Ямбол (Ямбол) - Левски (Карлово) 4:3 
1:0-Александър Андонов (22) 
1:1- ? (26) 
2:1-Александър Андонов (44) 
2:2- ? (52) 
2:3- ? (63) 
3:3-Мирослав Енчев (69) 
4:3-Симеон Русев (73) 

Берое II (Стара Загора) - Асеновец (Асеновград) 0:3 
0:1-Реджеб Халил (10) 
0:2-Александър Димов (36) 
0:3-Реджеб Халил (51) 

Саяна (Хасково) - Гигант (Съединение) 1:1 
1:0-Ангел Костов (23) 
1:1-Аурел Мусай (37) 

Несебър (Несебър) - Секирово (Раковски) 3:0 
1:0-Виктор Янев (25) 
2:0-Виктор Янев (35) 
3:0- Никола Гавов (74) 

Сокол (Марково) - ФК Сливен (Сливен) 5:2 
1:0-Стилян Стойчев (12) 
2:0-Станимир Марински (25) 
3:0-Александър Георгиев (30) 
3:1-Йордан Йорданов (36) 
4:1-Димитър Петров (44) 
5:1-Виктор Панеков (56) 
5:2-Коста Янакиев (88) 

Родопа (Смолян) - Димитровград (Димитровград) 1:2 
1:0-Михаел Кисьов (17) 
1:1-Димитър Алексиев (57) 
1:2-Филип Сантов (62) 

Ботев II (Пловдив) - Локомотив II (Пловдив) 1:2 
1:0-Костадин Татаров (9) 
1:1-Божидар Костадинов (39) 
1:2-Станимир Празов (90) 

Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора) 1:1 
1:0-Рангел Игнатов (24) 
1:1-Иван Винков (90 дузпа) 

Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък) 1:0 
1:0-Мартин Димитров (11) 

Созопол (Созопол) - Спартак (Пловдив) 0:1 
0:1-Тодор Тодоров (53 дузпа)

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