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  3. Обявиха съдиите за Левски - Лудогорец и Локо Пд - ЦСКА - София

Обявиха съдиите за Левски - Лудогорец и Локо Пд - ЦСКА - София

  • 26 сеп 2023 | 19:33
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Обявиха съдиите за Левски - Лудогорец и Локо Пд - ЦСКА - София

СК към БФС обяви реферските наряди за 12-ия кръг в efbet Лига. Срещата между Левски и Лудогорец е поверена на Георги Гинчев, а на ВАР ще е Георги Кабаков. Станимир Тренчев пък ще ръководи Локомотив (Пловдив) - ЦСКА - София, а на ВАР е поставен Ивайло Стоянов.

30 септември 2023 г., събота, 17:30 ч. 

ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948 

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев 
СН: Георги Василев Йорданов 

30 септември 2023 г., събота, 20:00 ч. 

ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора 

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Велизаров Митрев СН: Мартин Живков Богдев 

1 октомври 2023 г., неделя, 15:15 ч. 

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Етър ВТ 

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов 
СН: Атанас Петров Бозев 

1 октомври 2023 г., неделя, 17:45 ч. 

ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море 

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков 
СН: Стоян Христов Денев 

1 октомври 2023 г., неделя, 20:30 ч. 

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945 

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев 4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Стоян Маринов Алексиев 

2 октомври 2023 г., понеделник, 15:00 ч.

 ФК Хебър 1918 - ФК Крумовград 

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Кольо Димитров Данев 

2 октомври 2023 г., понеделник, 17:30 ч. 

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ПФК Славия 1913 

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Марио Георгиев Данаилов 
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Емилов Венев 
СН: Антон Симеонов Генов 2 октомври 2023 г., 

понеделник, 20:00 ч. 

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Васил Петров Минев СН: Валентин Желев Добрев

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