Повериха Ботев - ЦСКА-София на Георги Давидов

Георги Давидов получи наряд за срещата от десетия кръг на еfbet Лига между Ботев Пловдив и ЦСКА - София.

Ивайло Стоянов ще ръководи двубоя между ЦСКА 1948 и Черно море.

Съдийски назначения 10-ти кръг Първа лига:

22 септември 2023 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Стоян Маринов Алексиев



22 септември 2023 г., петък, 17:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



22 септември 2023 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Цветан Кръстев Кръстев



23 септември 2023 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Йордан Веселинов Гулев



23 септември 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Славия 1913

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Стефан Апостолов Апостолов



23 септември 2023 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ФК Етър ВТ

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Радан Василев Мирянов



24 септември 2023 г., неделя, 18:00 ч.

Общински Футболен Клуб Пирин ЕООД - ФК Крумовград

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Ичко Лозев Лозев



24 септември 2023 г., неделя, 20:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Георги Василев Йорданов

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