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Ивайло Стоянов ще ръководи ЦСКА 1948 - Черно море, Ботев (Пд) и ЦСКА - София е поверен на Георги Давидов

  • 19 сеп 2023 | 18:39
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Ивайло Стоянов ще ръководи ЦСКА 1948 - Черно море, Ботев (Пд) и ЦСКА - София е поверен на Георги Давидов

Ивайло Стоянов ще е главен съдия на двубоя от 10-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА 1948 и Черно море. Дербито Ботев (Пловдив) и ЦСКА - София пък е поверено на Георги Давидов. 

Съдийски назначения за мачовете от десетия кръг в efbet Лига:

22 септември 2023 година, петък, 15:00 часа: 
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое Стара Загора 
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб 
АС1: Станислав Лазаров Станев 
АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев 
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев 
АВАР: Владимир Ангелов Велев 
СН: Стоян Маринов Алексиев

22 септември 2023 година, петък, 17:30 часа: 
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов 
АС1: Иво Николаев Колев 
АС2: Мартин Емилов Венев 
4-ти: Стоян Панталеев Арсов 
ВАР: Радослав Петров Гидженов 
АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

22 септември 2023 година, петък, 20:00 часа: 
ПФК Ботев Пловдив - ПФК ЦСКА-София 
ГС: Георги Димитров Давидов 
АС1: Георги Йорданов Дойнов 
АС2: Илиян Петров Капарашев 
4-ти: Петър Георгиев Кузев 
ВАР: Волен Валентинов Чинков 
АВАР: Дениз Пиринов Соколов 
СН: Цветан Кръстев Кръстев

23 септември 2023 година, събота, 15:00 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Хебър 1918 
ГС: Георги Юлиянов Иванов 
АС1: Костадин Димитров Тановчев 
АС2: Николай Георгиев Попниколов 
4-ти: Кристиян Николов Колев 
ВАР: Никола Антонов Попов 
АВАР: Петър Велизаров Митрев 
СН: Йордан Веселинов Гулев

23 септември 2023 година, събота, 17:30 часа: 
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Славия 1913 
ГС: Драгомир Димитров Драганов 
АС1: Христо Пламенов Хаджийски 
АС2: Димо Дамянов Вълчев 
4-ти: Мартин Живков Великов 
ВАР: Георги Милков Гинчев 
АВАР: Георги Йорданов Дойнов 
СН: Стефан Апостолов Апостолов

23 септември 2023 година, събота, 20:00 часа: 
ПФК Левски - ФК Етър ВТ 
ГС: Иво Венциславов Андреев 
АС1: Драгомир Руменов Милев 
АС2: Георги Любомиров Минев 
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев 
ВАР: Валентин Станчев Железов 
АВАР: Станимир Илков Илков 
СН: Радан Василев Мирянов

24 септември 2023 година, неделя, 18:00 часа: 
ОФК Пирин Благоевград - ФК Крумовград 
ГС: Васил Петров Минев 
АС1: Георги Пламенов Тодоров 
АС2: Мартин Руменов Ангелов 
4-ти: Иво Венциславов Андреев 
ВАР: Георги Николов Кабаков 
АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов 
СН: Ичко Лозев Лозев

24 септември 2023 година, неделя, 20:30 часа: 
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Лудогорец 1945 
ГС: Волен Валентинов Чинков 
АС1: Дениз Пиринов Соколов 
АС2: Тодор Василев Вуков 
4-ти: Стоян Панталеев Арсов 
ВАР: Владимир Вълков Вълков 
АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев 
СН: Георги Василев Йорданов 
 

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