Ивайло Стоянов ще ръководи ЦСКА 1948 - Черно море, Ботев (Пд) и ЦСКА - София е поверен на Георги Давидов

Ивайло Стоянов ще е главен съдия на двубоя от 10-ия кръг на efbet Лига между ЦСКА 1948 и Черно море. Дербито Ботев (Пловдив) и ЦСКА - София пък е поверено на Георги Давидов.
Съдийски назначения за мачовете от десетия кръг в efbet Лига:
22 септември 2023 година, петък, 15:00 часа:
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое Стара Загора
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АС1: Станислав Лазаров Станев
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Стоян Маринов Алексиев
22 септември 2023 година, петък, 17:30 часа:
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Черно море
ГС: Ивайло Иванов Стоянов
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Мартин Емилов Венев
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Светослав Колев Енчев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
22 септември 2023 година, петък, 20:00 часа:
ПФК Ботев Пловдив - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ти: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Дениз Пиринов Соколов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
23 септември 2023 година, събота, 15:00 часа:
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Юлиянов Иванов
АС1: Костадин Димитров Тановчев
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ти: Кристиян Николов Колев
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Йордан Веселинов Гулев
23 септември 2023 година, събота, 17:30 часа:
ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ти: Мартин Живков Великов
ВАР: Георги Милков Гинчев
АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Стефан Апостолов Апостолов
23 септември 2023 година, събота, 20:00 часа:
ПФК Левски - ФК Етър ВТ
ГС: Иво Венциславов Андреев
АС1: Драгомир Руменов Милев
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ти: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Радан Василев Мирянов
24 септември 2023 година, неделя, 18:00 часа:
ОФК Пирин Благоевград - ФК Крумовград
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ти: Иво Венциславов Андреев
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Ичко Лозев Лозев
24 септември 2023 година, неделя, 20:30 часа:
ФК Локомотив 1929 София - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев
СН: Георги Василев Йорданов
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