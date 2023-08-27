Резултати, голмайстори и класиране след четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига

През уикенда се изиграха всички мачове от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) и Гигант остават на върха в класирането с пълен актив от 12 точки след победи, съответно срещу Секирово (3:0) и Асеновец (3:1).

Отборът на Сливен, който загуби с 0:21 преди седмица, се добра до първа точка в шампионата след равенство с Ямбол. Несебър надви Розова долина в Казанлък с 4:2 в един от най-интригуващите двубои от кръга.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

26 август 2023 г., събота, 18:00 ч:

Левски (Карлово) - Ботев II (Пловдив) 0:2

0:1-Никола Гелин (41)

0:2-Даниел Коков (68)

Атлетик (Куклен) - Родопа (Смолян) 2:1

1:0-Мирослав Манев (16)

2:0-Никола Данчев (32)

2:1-Даниел Стефанов (75)

Розова долина (Казанлък) - Несебър (Несебър) 2:4

0:1-Никола Костов (10)

0:2-Коста Далев (21)

0:3-Николай Дросев (43 дузпа)

0:4-Виктор Янев (55 дузпа)

1:4-Иван Чергев (84 дузпа)

2:4-Росен Димитров (88)

Загорец (Нова Загора) - Саяна (Хасково) 1:3

0:1-Ангел Костов (13)

0:2-Христо Стоянов (21)

1:2-Пламен Иванов (50)

1:3-Ахмед Осман (80)

ФК Сливен (Сливен) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1

0:1-Александър Андонов (26)

1:1-Иван Стоянов (59)

Секирово (Раковски) - Спартак (Пловдив) 0:3

0:1-Тодор Тодоров (9)

0:2-Георги Лазаров (80)

0:3-Тодор Тодоров (90)

Гигант (Съединение) - Асеновец (Асеновград) 3:1

1:0-Георги Мавродиев (25)

2:0-Георги Мавродиев (44)

2:1- (50 автогол)

3:1-Християн Казаков (76 дузпа)

Локомотив II (Пловдив) - Берое II (Стара Загора) 3:0

1:0-Тодор Нейчев (28)

2:0-Иван Узунов (66)

3:0-Божидар Костадинов (75)

27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч:

Карнобат (Карнобат) - Сокол (Марково) 5:1

0:1-Виктор Панеков (21)

1:1-Мартин Димитров (26)

2:1-Валентин Иванов (28)

3:1-Симеон Баев (38)

4:1-Ненко Петров (74)

5:1-Ивайло Стойчев (90)

Димитровград (Димитровград) - Созопол (Созопол) 0:0

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe