Резултати, голмайстори и класиране след четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига

През уикенда се изиграха всички мачове от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига. Спартак (Пловдив) и Гигант остават на върха в класирането с пълен актив от 12 точки след победи, съответно срещу Секирово (3:0) и Асеновец (3:1).
Отборът на Сливен, който загуби с 0:21 преди седмица, се добра до първа точка в шампионата след равенство с Ямбол. Несебър надви Розова долина в Казанлък с 4:2 в един от най-интригуващите двубои от кръга.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
26 август 2023 г., събота, 18:00 ч:
Левски (Карлово) - Ботев II (Пловдив) 0:2
0:1-Никола Гелин (41)
0:2-Даниел Коков (68)
Атлетик (Куклен) - Родопа (Смолян) 2:1
1:0-Мирослав Манев (16)
2:0-Никола Данчев (32)
2:1-Даниел Стефанов (75)
Розова долина (Казанлък) - Несебър (Несебър) 2:4
0:1-Никола Костов (10)
0:2-Коста Далев (21)
0:3-Николай Дросев (43 дузпа)
0:4-Виктор Янев (55 дузпа)
1:4-Иван Чергев (84 дузпа)
2:4-Росен Димитров (88)
Загорец (Нова Загора) - Саяна (Хасково) 1:3
0:1-Ангел Костов (13)
0:2-Христо Стоянов (21)
1:2-Пламен Иванов (50)
1:3-Ахмед Осман (80)
ФК Сливен (Сливен) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1
0:1-Александър Андонов (26)
1:1-Иван Стоянов (59)
Секирово (Раковски) - Спартак (Пловдив) 0:3
0:1-Тодор Тодоров (9)
0:2-Георги Лазаров (80)
0:3-Тодор Тодоров (90)
Гигант (Съединение) - Асеновец (Асеновград) 3:1
1:0-Георги Мавродиев (25)
2:0-Георги Мавродиев (44)
2:1- (50 автогол)
3:1-Християн Казаков (76 дузпа)
Локомотив II (Пловдив) - Берое II (Стара Загора) 3:0
1:0-Тодор Нейчев (28)
2:0-Иван Узунов (66)
3:0-Божидар Костадинов (75)
27 август 2023 г., неделя, 18:00 ч:
Карнобат (Карнобат) - Сокол (Марково) 5:1
0:1-Виктор Панеков (21)
1:1-Мартин Димитров (26)
2:1-Валентин Иванов (28)
3:1-Симеон Баев (38)
4:1-Ненко Петров (74)
5:1-Ивайло Стойчев (90)
Димитровград (Димитровград) - Созопол (Созопол) 0:0
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