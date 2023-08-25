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  3. Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 17 години

  • 25 авг 2023 | 11:48
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Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 17 години

Етър - Локомотив (Пловдив)  2:1
1:0 Преслав Денев (9')
1:1 Емре Даудов (32')
2:1 Юлиян Вълчев (87')

Черно море - ЦСКА-София  3:1
1:0 Тони Михайлов (6')
1:1 Георги Попов (53')
2:1 Кристиан Михайлов (60')
3:1 Андрей Христов (66')

Ботев (Пловдив) - Лудогорец  0:3
0:1 Денислав Хасанов (47')
0:2 Наско Янев (58')
0:3 Исмет Хасан (87')

Пирин - Спартак (Плевен)  2:2
0:1 Кристиян Търнов (12')
1:1 Николай Николов (39')
1:2 Теодор Николов (47')
2:2 Кристиян Бачев (65')

Хебър - Дунав  1:1
1:0 Васко Попов (45')
1:1 Николай Енчев (90') д

ЦСКА 1948 - Берое  3:3
1:0 Георги Георгиев (1')
1:1 Владимир Сапунджиев (50')
1:2 Владимир Сапунджиев (60')
1:3 Валентин Йорданов (71') д
2:3 Марто Бойчев (74')
3:3 Мартин Димитров (85')

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