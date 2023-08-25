Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 17 години

Етър - Локомотив (Пловдив) 2:1

1:0 Преслав Денев (9')

1:1 Емре Даудов (32')

2:1 Юлиян Вълчев (87')

Черно море - ЦСКА-София 3:1

1:0 Тони Михайлов (6')

1:1 Георги Попов (53')

2:1 Кристиан Михайлов (60')

3:1 Андрей Христов (66')

Ботев (Пловдив) - Лудогорец 0:3

0:1 Денислав Хасанов (47')

0:2 Наско Янев (58')

0:3 Исмет Хасан (87')

Пирин - Спартак (Плевен) 2:2

0:1 Кристиян Търнов (12')

1:1 Николай Николов (39')

1:2 Теодор Николов (47')

2:2 Кристиян Бачев (65')

Хебър - Дунав 1:1

1:0 Васко Попов (45')

1:1 Николай Енчев (90') д

ЦСКА 1948 - Берое 3:3

1:0 Георги Георгиев (1')

1:1 Владимир Сапунджиев (50')

1:2 Владимир Сапунджиев (60')

1:3 Валентин Йорданов (71') д

2:3 Марто Бойчев (74')

3:3 Мартин Димитров (85')

Национал - Септември - отложен

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