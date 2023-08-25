Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 17 години

Етър - Локомотив (Пловдив) 2:1
1:0 Преслав Денев (9')
1:1 Емре Даудов (32')
2:1 Юлиян Вълчев (87')
Черно море - ЦСКА-София 3:1
1:0 Тони Михайлов (6')
1:1 Георги Попов (53')
2:1 Кристиан Михайлов (60')
3:1 Андрей Христов (66')
Ботев (Пловдив) - Лудогорец 0:3
0:1 Денислав Хасанов (47')
0:2 Наско Янев (58')
0:3 Исмет Хасан (87')
Пирин - Спартак (Плевен) 2:2
0:1 Кристиян Търнов (12')
1:1 Николай Николов (39')
1:2 Теодор Николов (47')
2:2 Кристиян Бачев (65')
Хебър - Дунав 1:1
1:0 Васко Попов (45')
1:1 Николай Енчев (90') д
ЦСКА 1948 - Берое 3:3
1:0 Георги Георгиев (1')
1:1 Владимир Сапунджиев (50')
1:2 Владимир Сапунджиев (60')
1:3 Валентин Йорданов (71') д
2:3 Марто Бойчев (74')
3:3 Мартин Димитров (85')
Национал - Септември - отложен
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.