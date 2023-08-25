Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 15 години

Локомотив (Пловдив) - ФК Пловдив 2015 5:0
1:0 Кристиан Колев (36')д
2:0 Дариус Дуролари (48')
3:0 Любомир Томов (48')
4:0 Любомир Томов (51')
5:0 Веселин Димитров (79')
Национал - Черно море 2:2
0:1 Боян Русинов (24')
1:1 Георги Марков (35')
1:2 Боян Русинов (38')
2:2 Емил Стоянов (50')
Левски - ЦСКА-София 2:1
0:1 Владислав Величков (4')
1:1 Денис Милетиев (23')
2:1 Габриел Йорданов (78')
Левски постигна обрат срещу ЦСКА - София при 15-годишните, "сините" с директен гол от корнер
Лудогорец - Славия 4:1
1:0 Николай Попов (19')
1:1 Иван Бонев (33')
2:1 Николай Попов (39')
3:1 Николай Попов (45')
4:1 Преслав Стойков (81')
Спартак (Варна) - Спартак (Плевен) 4:0
1:0 Цветомир Дяков (8')
2:0 Теодор Мазурик (29') д
3:0 Ивайло Колев (50')
4:0 Теодор Тодоров (70')
Кронос - Дунав (Русе) 1:0
1:0 Станислав Иванов (26')
Берое - Септември 0:4
0:1 Димитър Маринов (12')
0:2 Стоил Йорданов (15')
0:3 Димитър Маринов (27')
0:4 Деян Буаказ (77')
Звезденбург - Ботев (Пловдив) 1:1
0:1 Деян Нестеров (33')
1:1 Теодор Прашанов (54')
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