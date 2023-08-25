Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 15 години

Локомотив (Пловдив) - ФК Пловдив 2015 5:0

1:0 Кристиан Колев (36')д

2:0 Дариус Дуролари (48')

3:0 Любомир Томов (48')

4:0 Любомир Томов (51')

5:0 Веселин Димитров (79')

Национал - Черно море 2:2

0:1 Боян Русинов (24')

1:1 Георги Марков (35')

1:2 Боян Русинов (38')

2:2 Емил Стоянов (50')

Левски - ЦСКА-София 2:1

0:1 Владислав Величков (4')

1:1 Денис Милетиев (23')

2:1 Габриел Йорданов (78')

Левски постигна обрат срещу ЦСКА - София при 15-годишните, "сините" с директен гол от корнер

Лудогорец - Славия 4:1

1:0 Николай Попов (19')

1:1 Иван Бонев (33')

2:1 Николай Попов (39')

3:1 Николай Попов (45')

4:1 Преслав Стойков (81')

Спартак (Варна) - Спартак (Плевен) 4:0

1:0 Цветомир Дяков (8')

2:0 Теодор Мазурик (29') д

3:0 Ивайло Колев (50')

4:0 Теодор Тодоров (70')

Кронос - Дунав (Русе) 1:0

1:0 Станислав Иванов (26')

Берое - Септември 0:4

0:1 Димитър Маринов (12')

0:2 Стоил Йорданов (15')

0:3 Димитър Маринов (27')

0:4 Деян Буаказ (77')

Звезденбург - Ботев (Пловдив) 1:1

0:1 Деян Нестеров (33')

1:1 Теодор Прашанов (54')

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