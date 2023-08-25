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  3. Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 25 авг 2023 | 11:28
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Резултати и голмайстори в 4-я кръг на Елитната група до 15 години

Локомотив (Пловдив) - ФК Пловдив 2015  5:0
1:0 Кристиан Колев (36')д
2:0 Дариус Дуролари (48')
3:0 Любомир Томов (48')
4:0 Любомир Томов (51')
5:0 Веселин Димитров (79')

Национал - Черно море  2:2
0:1 Боян Русинов (24')
1:1 Георги Марков (35')
1:2 Боян Русинов (38')
2:2 Емил Стоянов (50')

Левски - ЦСКА-София  2:1
0:1 Владислав Величков (4')
1:1 Денис Милетиев (23')
2:1 Габриел Йорданов (78')

Левски постигна обрат срещу ЦСКА - София при 15-годишните, "сините" с директен гол от корнер
Левски постигна обрат срещу ЦСКА - София при 15-годишните, "сините" с директен гол от корнер

Лудогорец - Славия  4:1
1:0 Николай Попов (19')
1:1 Иван Бонев (33')
2:1 Николай Попов (39')
3:1 Николай Попов (45')
4:1 Преслав Стойков (81')

Спартак (Варна) - Спартак (Плевен)  4:0
1:0 Цветомир Дяков (8')
2:0 Теодор Мазурик (29') д
3:0 Ивайло Колев (50')
4:0 Теодор Тодоров (70')

Кронос - Дунав (Русе)  1:0
1:0 Станислав Иванов (26')

Берое - Септември  0:4
0:1 Димитър Маринов (12')
0:2 Стоил Йорданов (15')
0:3 Димитър Маринов (27')
0:4 Деян Буаказ (77')

Звезденбург - Ботев (Пловдив)  1:1
0:1 Деян Нестеров (33')
1:1 Теодор Прашанов (54')

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