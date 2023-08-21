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  3. Резултати и голмайстори в 3-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори в 3-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 21 авг 2023 | 11:57
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Резултати и голмайстори в 3-я кръг на Елитната група до 15 години

Септември - Лудогорец  0:0

Септември и Лудогорец не си вкараха при 15-ките
Септември и Лудогорец не си вкараха при 15-ките

ЦСКА-София - Спартак (Варна) 2:0
1:0 Владислав Величков (62')
2:0 Владислав Величков (76')

Славия - Кронос  10:2
1:0 Юлиян Стоянов (7')
2:0 Християн Георгиев (15')
3:0 Стоян Кочуков (18') 
4:0 Християн Георгиев (23')
5:0 Юлиян Стоянов (25')
6:0 Юлиян Стоянов (43')
6:1 Реян Куманов (46')
7:1 Стоян Кочуков (47')
8:1 Християн Георгиев (49')
9:1 Стоян Кочуков (60')
9:2 Марин Белев (67')
10:2 Александър Маринов (75')

Берое - Локомотив (Пловдив)  0:1
0:1 Стилян Лазаров (28')

Черно море - ФК Пловдив 2015  8:0
1:0 Алекс Чаушев (24')
2:0 Стефан Монев (26')
3:0 Мартин Пенчев (39')
4:0 Кирил Петров (43')
5:0 Мартин Блъсков (54')
6:0 Мартин Блъсков (62')
7:0 Алекс Чаушев (79')
8:0 Павел Славов (80')

Ботев (Пловдив) - Левски  2:2
1:0 Кристо Попов (23')
1:1 Мартин Стоянов (48')
1:2 Габриел Йорданов (62')
2:2 Петър Байраков (66')

Спартак (Плевен) - Национал  0:1
0:1 Петър Петров (15')

Дунав - Звезденбург  3:1
1:0 Ангел Димитров (4')
2:0 Стефан Чукурлиев (65')
2:1 Ангел Тодоров (70')
3:1 Стефан Чукурлиев (76) д

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