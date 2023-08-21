Резултати и голмайстори в 3-я кръг на Елитната група до 15 години

Септември - Лудогорец 0:0

Септември и Лудогорец не си вкараха при 15-ките

ЦСКА-София - Спартак (Варна) 2:0

1:0 Владислав Величков (62')

2:0 Владислав Величков (76')

Славия - Кронос 10:2

1:0 Юлиян Стоянов (7')

2:0 Християн Георгиев (15')

3:0 Стоян Кочуков (18')

4:0 Християн Георгиев (23')

5:0 Юлиян Стоянов (25')

6:0 Юлиян Стоянов (43')

6:1 Реян Куманов (46')

7:1 Стоян Кочуков (47')

8:1 Християн Георгиев (49')

9:1 Стоян Кочуков (60')

9:2 Марин Белев (67')

10:2 Александър Маринов (75')

Берое - Локомотив (Пловдив) 0:1

0:1 Стилян Лазаров (28')

Черно море - ФК Пловдив 2015 8:0

1:0 Алекс Чаушев (24')

2:0 Стефан Монев (26')

3:0 Мартин Пенчев (39')

4:0 Кирил Петров (43')

5:0 Мартин Блъсков (54')

6:0 Мартин Блъсков (62')

7:0 Алекс Чаушев (79')

8:0 Павел Славов (80')

Ботев (Пловдив) - Левски 2:2

1:0 Кристо Попов (23')

1:1 Мартин Стоянов (48')

1:2 Габриел Йорданов (62')

2:2 Петър Байраков (66')

Спартак (Плевен) - Национал 0:1

0:1 Петър Петров (15')

Дунав - Звезденбург 3:1

1:0 Ангел Димитров (4')

2:0 Стефан Чукурлиев (65')

2:1 Ангел Тодоров (70')

3:1 Стефан Чукурлиев (76) д

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