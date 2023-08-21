Резултати и голмайстори в 3-я кръг на Елитната група до 15 години

Септември - Лудогорец 0:0
Септември и Лудогорец не си вкараха при 15-ките
ЦСКА-София - Спартак (Варна) 2:0
1:0 Владислав Величков (62')
2:0 Владислав Величков (76')
Славия - Кронос 10:2
1:0 Юлиян Стоянов (7')
2:0 Християн Георгиев (15')
3:0 Стоян Кочуков (18')
4:0 Християн Георгиев (23')
5:0 Юлиян Стоянов (25')
6:0 Юлиян Стоянов (43')
6:1 Реян Куманов (46')
7:1 Стоян Кочуков (47')
8:1 Християн Георгиев (49')
9:1 Стоян Кочуков (60')
9:2 Марин Белев (67')
10:2 Александър Маринов (75')
Берое - Локомотив (Пловдив) 0:1
0:1 Стилян Лазаров (28')
Черно море - ФК Пловдив 2015 8:0
1:0 Алекс Чаушев (24')
2:0 Стефан Монев (26')
3:0 Мартин Пенчев (39')
4:0 Кирил Петров (43')
5:0 Мартин Блъсков (54')
6:0 Мартин Блъсков (62')
7:0 Алекс Чаушев (79')
8:0 Павел Славов (80')
Ботев (Пловдив) - Левски 2:2
1:0 Кристо Попов (23')
1:1 Мартин Стоянов (48')
1:2 Габриел Йорданов (62')
2:2 Петър Байраков (66')
Спартак (Плевен) - Национал 0:1
0:1 Петър Петров (15')
Дунав - Звезденбург 3:1
1:0 Ангел Димитров (4')
2:0 Стефан Чукурлиев (65')
2:1 Ангел Тодоров (70')
3:1 Стефан Чукурлиев (76) д
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