Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Югоизточната Трета лига

В събота (19 август) се изиграха почти всички мачове от третия кръг на Югоизточната Трета лига. Единствено срещата между Спартак (Пловдив) и Сливен трябва да се състои по програма в неделя.

Гигант записа нова убедителна победа в първенството - този път срещу Левски (Карлово) със 7:0. Асеновец също продължава без грешка от началото на сезона след успех с 2:1 над Секирово. Друг от претендентите за промоция - Саяна, пък допусна загуба у дома с 0:1 от Розова долина.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

18 август 2023 г., петък, 18:00 ч:

Берое II (Стара Загора) - Загорец (Нова Загора) 3:4

1:0-Александър Петров (20)

2:0-Стефанос Антониу (26)

2:1-Венцислав Иванов (31)

2:2-Пламен Иванов (42)

3:2-Илиян Стоянов (60)

3:3-Донислав Бозев (75)

3:4-Иван Винков (83)

19 август 2023 г., събота, 18:00 ч:

Гигант (Съединение) - Левски (Карлово) 7:0

1:0-Иван Скерлев (15)

2:0-Християн Казаков (22)

3:0-Здравко Жилов (42)

4:0-Атанас Стоименов (62)

5:0-Красимир Здравков (79)

6:0-Венци Богданов (84)

7:0-Аурел Мусай (88)

Асеновец (Асеновград) - Секирово (Раковски) 2:1

1:0-Александър Димов (20)

1:1-Пламен Айлов (34)

2:1-Димитър Законов (76)

ФК Ямбол (Ямбол) - Димитровград 0:3

0:1-Вълчан Чанев (8)

0:2-Филип Сантов (25)

0:3-Григор Георгиев (68)

Саяна (Хасково) - Розова долина (Казанлък) 0:1

0:1-Иван Чергев (88)

Несебър (Несебър) - Карнобат (Карнобат) 3:1

1:0-Георги Маджаров (10)

2:0-Георги Маджаров (18)

2:1-Яни Николов (51)

3:1-Виктор Янев (70 дузпа)

Сокол (Марково) - Атлетик (Куклен) 3:2

1:0-Алекс Георгиев (17)

2:0-Алекс Георгиев (30 дузпа)

2:1-Мирослав Манев (42)

3:1-Низар Алруб (65)

3:2-Мирослав Манев (87)

Родопа (Смолян) - Ботев II (Пловдив) 2:2

1:0-Теодор Стефанов (15)

1:1-Никола Гелин (48)

2:1-Теодор Стефанов (55)

2:2-Емил Найденов (76)

19 август 2023 г., събота, 19:00 ч:

Созопол - Локомотив II (Пловдив) 2:2

0:1-Станимир Празов (2)

1:1-Джоб Руни Окпаначи (17)

2:1-Антон Узунов (64)

2:2-Божидар Костадинов (75)

20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч:

Спартак (Пловдив) - ФК Сливен (Сливен)

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