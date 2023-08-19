Резултати, голмайстори и класиране след 3-ия кръг на Югоизточната Трета лига

В събота (19 август) се изиграха почти всички мачове от третия кръг на Югоизточната Трета лига. Единствено срещата между Спартак (Пловдив) и Сливен трябва да се състои по програма в неделя.
Гигант записа нова убедителна победа в първенството - този път срещу Левски (Карлово) със 7:0. Асеновец също продължава без грешка от началото на сезона след успех с 2:1 над Секирово. Друг от претендентите за промоция - Саяна, пък допусна загуба у дома с 0:1 от Розова долина.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
18 август 2023 г., петък, 18:00 ч:
Берое II (Стара Загора) - Загорец (Нова Загора) 3:4
1:0-Александър Петров (20)
2:0-Стефанос Антониу (26)
2:1-Венцислав Иванов (31)
2:2-Пламен Иванов (42)
3:2-Илиян Стоянов (60)
3:3-Донислав Бозев (75)
3:4-Иван Винков (83)
19 август 2023 г., събота, 18:00 ч:
Гигант (Съединение) - Левски (Карлово) 7:0
1:0-Иван Скерлев (15)
2:0-Християн Казаков (22)
3:0-Здравко Жилов (42)
4:0-Атанас Стоименов (62)
5:0-Красимир Здравков (79)
6:0-Венци Богданов (84)
7:0-Аурел Мусай (88)
Асеновец (Асеновград) - Секирово (Раковски) 2:1
1:0-Александър Димов (20)
1:1-Пламен Айлов (34)
2:1-Димитър Законов (76)
ФК Ямбол (Ямбол) - Димитровград 0:3
0:1-Вълчан Чанев (8)
0:2-Филип Сантов (25)
0:3-Григор Георгиев (68)
Саяна (Хасково) - Розова долина (Казанлък) 0:1
0:1-Иван Чергев (88)
Несебър (Несебър) - Карнобат (Карнобат) 3:1
1:0-Георги Маджаров (10)
2:0-Георги Маджаров (18)
2:1-Яни Николов (51)
3:1-Виктор Янев (70 дузпа)
Сокол (Марково) - Атлетик (Куклен) 3:2
1:0-Алекс Георгиев (17)
2:0-Алекс Георгиев (30 дузпа)
2:1-Мирослав Манев (42)
3:1-Низар Алруб (65)
3:2-Мирослав Манев (87)
Родопа (Смолян) - Ботев II (Пловдив) 2:2
1:0-Теодор Стефанов (15)
1:1-Никола Гелин (48)
2:1-Теодор Стефанов (55)
2:2-Емил Найденов (76)
19 август 2023 г., събота, 19:00 ч:
Созопол - Локомотив II (Пловдив) 2:2
0:1-Станимир Празов (2)
1:1-Джоб Руни Окпаначи (17)
2:1-Антон Узунов (64)
2:2-Божидар Костадинов (75)
20 август 2023 г., неделя, 18:00 ч:
Спартак (Пловдив) - ФК Сливен (Сливен)
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