Резултати и голмайстори в 2-я кръг на Елитната група до 17 години

Левски - Берое 2:0

1:0 Стивън Стоянчов (36')

2:0Стивън Гаоте (62')

Черно море - Септември Сф 3:0

1:0 Димитър Заимов (70')

2:0 Ивайло Димитров (78')

3:0 Тони Михайлов (90')

Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе) 0:0

Етър - ЦСКА-София 3:2

1:0 Християн Цветков (2')

1:1 Антон Толев (5')

2:1 Християн Цветков (13')

3:1 Радослав Найденов (64')д

3:2 Илия Димитров (86')

ЦСКА 1948 - Лудогорец 3:1

1:0 Деян Кирилов (27')

1:1 Александър Валеков (42')

2:1 Самуил Мечев (47')

3:1 Марто Бойчев (50')

ЦСКА 1948 с успех над Лудогорец при U17

Славия - Локомотив (Пловдив) 2:1

0:1 Аксел Велев (26')

1:1 Борис Тодоров (62')

2:1 Владимир Драганов (66')

Национал - Спартак (Плевен) 2:0

1:0 Лъчезар Петков (50') аг

2:0 Александър Марков (66')

Хебър - Пирин 3:1

1:0 Крум Ангелов (26')

1:1 Николай Николов (47')

2:1 Георги Трендафилов (75')

3:1 Георги Трендафилов (90')

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