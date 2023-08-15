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  3. Резултати и голмайстори в 2-я кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори в 2-я кръг на Елитната група до 17 години

  • 15 авг 2023 | 12:15
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Резултати и голмайстори в 2-я кръг на Елитната група до 17 години

Левски - Берое  2:0
1:0 Стивън Стоянчов (36')
2:0Стивън Гаоте (62')

Черно море - Септември Сф  3:0
1:0 Димитър Заимов (70')
2:0 Ивайло Димитров (78')
3:0 Тони Михайлов (90')

Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе)  0:0

Етър - ЦСКА-София  3:2
1:0 Християн Цветков (2')
1:1 Антон Толев (5')
2:1 Християн Цветков (13')
3:1 Радослав Найденов (64')д
3:2 Илия Димитров (86')

ЦСКА 1948 - Лудогорец  3:1
1:0 Деян Кирилов (27')
1:1 Александър Валеков (42')
2:1 Самуил Мечев (47')
3:1 Марто Бойчев (50')

ЦСКА 1948 с успех над Лудогорец при U17
ЦСКА 1948 с успех над Лудогорец при U17

Славия - Локомотив (Пловдив)  2:1
0:1 Аксел Велев (26')
1:1 Борис Тодоров (62')
2:1 Владимир Драганов (66')

Национал - Спартак (Плевен)  2:0
1:0 Лъчезар Петков (50') аг
2:0 Александър Марков (66')

Хебър - Пирин  3:1
1:0 Крум Ангелов (26') 
1:1 Николай Николов (47')
2:1 Георги Трендафилов (75')
3:1 Георги Трендафилов (90')

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