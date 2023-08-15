Резултати и голмайстори в 2-я кръг на Елитната група до 17 години

Левски - Берое 2:0
1:0 Стивън Стоянчов (36')
2:0Стивън Гаоте (62')
Черно море - Септември Сф 3:0
1:0 Димитър Заимов (70')
2:0 Ивайло Димитров (78')
3:0 Тони Михайлов (90')
Ботев (Пловдив) - Дунав (Русе) 0:0
Етър - ЦСКА-София 3:2
1:0 Християн Цветков (2')
1:1 Антон Толев (5')
2:1 Християн Цветков (13')
3:1 Радослав Найденов (64')д
3:2 Илия Димитров (86')
ЦСКА 1948 - Лудогорец 3:1
1:0 Деян Кирилов (27')
1:1 Александър Валеков (42')
2:1 Самуил Мечев (47')
3:1 Марто Бойчев (50')
ЦСКА 1948 с успех над Лудогорец при U17
Славия - Локомотив (Пловдив) 2:1
0:1 Аксел Велев (26')
1:1 Борис Тодоров (62')
2:1 Владимир Драганов (66')
Национал - Спартак (Плевен) 2:0
1:0 Лъчезар Петков (50') аг
2:0 Александър Марков (66')
Хебър - Пирин 3:1
1:0 Крум Ангелов (26')
1:1 Николай Николов (47')
2:1 Георги Трендафилов (75')
3:1 Георги Трендафилов (90')
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.