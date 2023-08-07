Резултати и голмайстори в 1-я кръг на Елитната група до 15 години

Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 4:0

1:0 Преслав Стойков (3')

2:0 Николай Попов (7')

3:0 Николай Попов (35')

4:0 Джем Андонов (80')

Берое - Кронос (Пловдив) 1:2

1:0 Пресиан Василев (23')

1:1 Мартин Петков (44')

1:2 Станислав Иванов (67')

Ботев (Пловдив) - Национал 2:1

1:0 Деан Нестеров (8) д

2:0 Васил Иванов (23')

2:1 Павел Янков

Септември - Звезденбург 7:0

1:0 Виктор Добрев (13')

2:0 Борис Стоянов (25')

3:0 Димитър Маринов (34')

4:0 Виктор Добрев (42')

5:0 Димитър Маринов (52')

6:0 Димитър Маринов (65')

7:0 Стефан Авджиев (78')

Славия - Левски 1:4

0:1 Ернан Ангелов (45')

0:2 Лазар Петров (51')

0:3 Габриел Йорданов (59')

0:4 Габриел Йорданов (68')

1:4 Павел Кайряков (78') д

Левски разби Славия при 15-годишните

ЦСКА-София - Пловдив 2015 3:1

1:0 Владислав Величков (55')

2:0 Стивън Матеев (61')

2:1 Васил Симеонски (69')

3:1 Йоан Андреев (71')

Дунав (Русе) - Спартак (Варна) 4:1

0:1 Габриел Петков (45)

1:1 Стефан Чукурлиев (60')

2:1 Виктор Илиев (68')

3:1 Йоан Нофал (70')

4:1 Диян Тодоров (72')

Спартак (Плевен) - Черно море 2:2

0:1 Боян Русинов (24')

0:2 Симеон Желязков (32')

1:2 Валентино Георгиев (44')

2:2 Валентино Георгиев (67')

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