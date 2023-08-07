Резултати и голмайстори в 1-я кръг на Елитната група до 15 години

Лудогорец - Локомотив (Пловдив) 4:0
1:0 Преслав Стойков (3')
2:0 Николай Попов (7')
3:0 Николай Попов (35')
4:0 Джем Андонов (80')
Берое - Кронос (Пловдив) 1:2
1:0 Пресиан Василев (23')
1:1 Мартин Петков (44')
1:2 Станислав Иванов (67')
Ботев (Пловдив) - Национал 2:1
1:0 Деан Нестеров (8) д
2:0 Васил Иванов (23')
2:1 Павел Янков
Септември - Звезденбург 7:0
1:0 Виктор Добрев (13')
2:0 Борис Стоянов (25')
3:0 Димитър Маринов (34')
4:0 Виктор Добрев (42')
5:0 Димитър Маринов (52')
6:0 Димитър Маринов (65')
7:0 Стефан Авджиев (78')
Славия - Левски 1:4
0:1 Ернан Ангелов (45')
0:2 Лазар Петров (51')
0:3 Габриел Йорданов (59')
0:4 Габриел Йорданов (68')
1:4 Павел Кайряков (78') д
Левски разби Славия при 15-годишните
ЦСКА-София - Пловдив 2015 3:1
1:0 Владислав Величков (55')
2:0 Стивън Матеев (61')
2:1 Васил Симеонски (69')
3:1 Йоан Андреев (71')
Дунав (Русе) - Спартак (Варна) 4:1
0:1 Габриел Петков (45)
1:1 Стефан Чукурлиев (60')
2:1 Виктор Илиев (68')
3:1 Йоан Нофал (70')
4:1 Диян Тодоров (72')
Спартак (Плевен) - Черно море 2:2
0:1 Боян Русинов (24')
0:2 Симеон Желязков (32')
1:2 Валентино Георгиев (44')
2:2 Валентино Георгиев (67')
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