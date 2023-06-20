Всички клубове подадоха заявка за участие в НВЛ

Всички клубове, имащи право да играят в Efbet Супер Волей, подадоха документи за новия сезон 2023/24, съобщи за BGvolleyball.com оперативният директор на НВЛ Христо Апостолов. По регламент право на участие имат 12 отбора, а крайният срок беше днес и бе спазен от всички.

Девет клуба подадоха документи за еfbet Супер Волей, крайният срок е 20 юни

За сезон 2023/24 в елитната ни група ще играят шампионът Нефтохимик 2010 (Бургас), Хебър (Пазарджик), Левски София, Дея спорт (Бургас), ЦСКА, Берое 2016 (Стара Загора), Монтана, Пирин (Разлог), Добруджа 07 (Добрич), Черно море (Варна), Марек Юнион Ивкони (Дупница) и спечелилият промоция от Висша лига Раковски 1964 (Севлиево).

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В Национална волейболна лига ще пристъпят към разглеждане на документите. До 5 юли ръководството НВЛ ще се произненесе по допустимостта на клубовете. Първенството в Efbet Супер Волей пък ще стартира в уикенда 14-15 октомври.

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