Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Всички клубове подадоха заявка за участие в НВЛ

Всички клубове подадоха заявка за участие в НВЛ

  • 20 юни 2023 | 21:27
  • 259
  • 0

Всички клубове, имащи право да играят в Efbet Супер Волей, подадоха документи за новия сезон 2023/24, съобщи за BGvolleyball.com оперативният директор на НВЛ Христо Апостолов. По регламент право на участие имат 12 отбора, а крайният срок беше днес и бе спазен от всички.

Девет клуба подадоха документи за еfbet Супер Волей, крайният срок е 20 юни
Девет клуба подадоха документи за еfbet Супер Волей, крайният срок е 20 юни

За сезон 2023/24 в елитната ни група ще играят шампионът Нефтохимик 2010 (Бургас), Хебър (Пазарджик), Левски София, Дея спорт (Бургас), ЦСКА, Берое 2016 (Стара Загора), Монтана, Пирин (Разлог), Добруджа 07 (Добрич), Черно море (Варна), Марек Юнион Ивкони (Дупница) и спечелилият промоция от Висша лига Раковски 1964 (Севлиево).

Живко Желев пред Sportal.bg: Следващият сезон в НВЛ ще е още по-оспорван и по-интересен
Живко Желев пред Sportal.bg: Следващият сезон в НВЛ ще е още по-оспорван и по-интересен

В Национална волейболна лига ще пристъпят към разглеждане на документите. До 5 юли ръководството НВЛ ще се произненесе по допустимостта на клубовете. Първенството в Efbet Супер Волей пък ще стартира в уикенда 14-15 октомври.

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Иран с чиста победа над Германия във VNL

Иран с чиста победа над Германия във VNL

  • 20 юни 2023 | 19:31
  • 710
  • 0
Теодор Салпаров: Симеон Добрев е бъдещето на националния отбор! Аз идвам да помогна

Теодор Салпаров: Симеон Добрев е бъдещето на националния отбор! Аз идвам да помогна

  • 20 юни 2023 | 18:54
  • 1169
  • 0
Пламен Константинов: С Бразилия можем да дадем шанс на някои играчи, които са играли по-малко

Пламен Константинов: С Бразилия можем да дадем шанс на някои играчи, които са играли по-малко

  • 20 юни 2023 | 18:38
  • 3491
  • 8
Япония срази Канада и записа 5-а поредна победа в Лигата на нациите

Япония срази Канада и записа 5-а поредна победа в Лигата на нациите

  • 20 юни 2023 | 18:01
  • 1168
  • 1
Волейболистките с първа тренировка в Република Корея

Волейболистките с първа тренировка в Република Корея

  • 20 юни 2023 | 17:12
  • 838
  • 1
Девет клуба подадоха документи за еfbet Супер Волей, крайният срок е 20 юни

Девет клуба подадоха документи за еfbet Супер Волей, крайният срок е 20 юни

  • 20 юни 2023 | 16:54
  • 863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 0:0 Сърбия

България 0:0 Сърбия

  • 20 юни 2023 | 21:55
  • 12401
  • 132
Лига на нациите: България 0:1 Бразилия! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:1 Бразилия! Следете мача ТУК!

  • 20 юни 2023 | 21:57
  • 4084
  • 2
Григор Димитров с трета изразителна победа в "Куинс"

Григор Димитров с трета изразителна победа в "Куинс"

  • 20 юни 2023 | 18:15
  • 19655
  • 71
Лудогорец се размина с най-страшния съперник, стартира в ШЛ срещу двукратен шампион

Лудогорец се размина с най-страшния съперник, стартира в ШЛ срещу двукратен шампион

  • 20 юни 2023 | 15:10
  • 62893
  • 137
Квалификациите за евро 2024: Норвегия открива на Кипър, Полша излиза напред срещу Молдова

Квалификациите за евро 2024: Норвегия открива на Кипър, Полша излиза напред срещу Молдова

  • 20 юни 2023 | 21:45
  • 9781
  • 3
ЦСКА - София обяви първи нов, "червените" преподписаха с Евтимов

ЦСКА - София обяви първи нов, "червените" преподписаха с Евтимов

  • 20 юни 2023 | 15:24
  • 24065
  • 65

Видео акценти

САЩ се наложи с 3:1 над Сърбия в Лигата на нациите

Волейбол

САЩ се наложи с 3:1 над Сърбия в Лигата на нациите
Италия - Китай 3:2

Волейбол

Италия - Китай 3:2
Бразилия - САЩ 0:3

Волейбол

Бразилия - САЩ 0:3
Страхотно начало и тежка загуба за България срещу Нидерландия във VNL

Волейбол

Страхотно начало и тежка загуба за България срещу Нидерландия във VNL
Българките взеха гейм на Китай, но за повече нямаха сили

Волейбол

Българките взеха гейм на Китай, но за повече нямаха сили
Сърбия - Бразилия 2:3

Волейбол

Сърбия - Бразилия 2:3