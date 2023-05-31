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  3. Обявиха съдията за "червеното" дерби на "Армията", Никола Попов свири Лудогорец - Левски

Обявиха съдията за "червеното" дерби на "Армията", Никола Попов свири Лудогорец - Левски

  • 31 май 2023 | 15:08
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Обявиха съдията за "червеното" дерби на "Армията", Никола Попов свири Лудогорец - Левски

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за мачовете от 34-ия кръг на първата шестица в efbet Лига. Дербито между ЦСКА - София и ЦСКА 1948 ще бъде ръководено от Радослав Гидженов, а Никола Попов ще свири Лудогорец - Левски

2 юни 2023 г., петък, 19:45 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море 
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров 
СН: Мартин Живков Богдев

3 юни 2023 г., събота, 18:00 ч. 
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

3 юни 2023 г., събота, 20:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски 
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Драгомир Руменов Милев 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Радан Василев Мирянов

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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