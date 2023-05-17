Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Георги Кабаков отново ще ръководи дербито на върха

Георги Кабаков отново ще ръководи дербито на върха

  • 17 май 2023 | 14:31
  • 2176
  • 6

Георги Кабаков ще е главен съдия на дербито между Лудогорец и ЦСКА - София от втория кръг на плейофната фаза в efbet Лига. Това е трето назначение от три възможни през този сезон за един от най-добрите български рефери на двубой между първия и втория в класирането. 

Кабаков ръководи и първите две срещи между тези съперници, като и в двата случая "орлите" се поздравиха с победа - 2:1 в Разград и 1:0 на стадион "Българска армия". Станимир Тренчев ще свири Черно море - ЦСКА 1948, а Локо (Пд) - Левски ще бъде ръководен от Станислав Тодоров.

Ето всички назначения за кръга:

19 май 2023 г., петък, 17:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924 
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев 
СН: Стефан Апостолов Апостолов

19 май 2023 г., петък, 19:15 ч. 
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929 
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Валентин Желев Добрев

20 май 2023 г., събота, 17:30 ч. 
ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948 
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Владимир Ангелов Велев 
СН: Георги Крумов Виделов

20 май 2023 г., събота, 20:15 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Дениз Пиринов Соколов 
СН: Мартин Живков Богдев

21 май 2023 г., неделя, 17:45 ч. 
ПФК Септември Сф - Футболен Клуб Пирин АД 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станислав Лазаров Станев 
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Светослав Колев Енчев 
СН: Ичко Лозев Лозев

21 май 2023 г., неделя, 20:00 ч. 
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Левски 
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев 
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов 
СН: Георги Василев Йорданов

22 май 2023 г., понеделник, 18:00 ч. 
Спартак 1918 - ФК Хебър 1918 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Костадин Димитров Тановчев 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Никифор Деянов Велков 
СН: Ахмед Яшар Ахмед

22 май 2023 г., понеделник, 20:15 ч. 
ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Драгомир Руменов Милев 
СН: Иван Захариев Вълчев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Илиан Илиев желан в Алжир

Илиан Илиев желан в Алжир

  • 17 май 2023 | 10:49
  • 1966
  • 10
Легенди на Интер празнуваха победата над Милан с фенове на Ботев (Пд)

Легенди на Интер празнуваха победата над Милан с фенове на Ботев (Пд)

  • 17 май 2023 | 09:39
  • 6975
  • 35
Четирима от ЦСКА - София аут за битката с Лудогорец

Четирима от ЦСКА - София аут за битката с Лудогорец

  • 17 май 2023 | 09:23
  • 4012
  • 16
Крило на Лудогорец под въпрос за дербито с ЦСКА - София

Крило на Лудогорец под въпрос за дербито с ЦСКА - София

  • 17 май 2023 | 09:18
  • 1684
  • 3
Георги Миланов е съгласен да се върне в Левски

Георги Миланов е съгласен да се върне в Левски

  • 17 май 2023 | 07:27
  • 6788
  • 18
Ипсуич се интересува от Браян Морено

Ипсуич се интересува от Браян Морено

  • 17 май 2023 | 06:43
  • 3515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Коварни съперници дебнат Лудогорец или ЦСКА - София на старта в ШЛ, ето кои са те

Коварни съперници дебнат Лудогорец или ЦСКА - София на старта в ШЛ, ето кои са те

  • 17 май 2023 | 15:22
  • 5077
  • 14
Стефка Костадинова посрещна президента на МОК Томас Бах в София

Стефка Костадинова посрещна президента на МОК Томас Бах в София

  • 17 май 2023 | 16:05
  • 109
  • 0
"Железничарите" минаха успешно детектора на лъжата

"Железничарите" минаха успешно детектора на лъжата

  • 17 май 2023 | 12:27
  • 14004
  • 46
Екипът на Бербатов се похвали с победа в съда

Екипът на Бербатов се похвали с победа в съда

  • 17 май 2023 | 11:58
  • 19179
  • 65
Може ли Реал Мадрид да превземе крепостта на Манчестър Сити?

Може ли Реал Мадрид да превземе крепостта на Манчестър Сити?

  • 17 май 2023 | 08:00
  • 14217
  • 104

Видео акценти

Легенди на Интер празнуваха победата над Милан с фенове на Ботев (Пд)

Футбол свят

Легенди на Интер празнуваха победата над Милан с фенове на Ботев (Пд)
Бербатов порица абитуриент

БГ Футбол

Бербатов порица абитуриент
Успешен ли е този формат на Югозапад с оглед на лесното класиране на Марек

БГ Футбол

Успешен ли е този формат на Югозапад с оглед на лесното класиране на Марек
Бдин с обрат в Червен бряг и нова издънка на Локомотив (Мездра) в Северозападната Трета лига

БГ Футбол

Бдин с обрат в Червен бряг и нова издънка на Локомотив (Мездра) в Северозападната Трета лига
Саяна направи услуга на Несебър след като победи Гигант на Югоизток

БГ Футбол

Саяна направи услуга на Несебър след като победи Гигант на Югоизток
Септември се бори до последно с Черноморец за върха на Североизток

БГ Футбол

Септември се бори до последно с Черноморец за върха на Североизток