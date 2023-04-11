Обявиха съдията за ЦСКА - София - Левски

Никола Попов ще ръководи срещата между ЦСКА - София и Левски, която ще се проведе на 17 април, понеделник, от 17:30 часа. Негови помощници ще са Георги Тодоров и Георги Дойнов. ВАР арбитър ще е Красен Георгиев, а засадите пред монитора ще гледа Димо Вълчев.

Ето всички назначения за 26-ия кръг в efbet Лига:



13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.



ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918



ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Николай Тодоров Петров



14 април 2023 г., петък, 13:30 ч.



ФК Локомотив 1929 - Футболен Клуб Пирин АД



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Николай Георгиев Ангелов

14 април 2023 г., петък, 15:45 ч.



ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев СН: Валентин Желев Добрев



14 април 2023 г., петък, 18:00 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Йордан Веселинов Гулев

15 април 2023 г., събота, 14:00 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Василев Йорданов

17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч.



ПФК Ботев АД - Спартак 1918



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.



ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Радан Василев Мирянов 1

7 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч.



ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Георги Спасов Славов

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