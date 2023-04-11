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Обявиха съдията за ЦСКА - София - Левски

  • 11 апр 2023 | 18:39
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Обявиха съдията за ЦСКА - София - Левски

Никола Попов ще ръководи срещата между ЦСКА - София и Левски, която ще се проведе на 17 април, понеделник, от 17:30 часа. Негови помощници ще са Георги Тодоров и Георги Дойнов. ВАР арбитър ще е Красен Георгиев, а засадите пред монитора ще гледа Димо Вълчев.

Ето всички назначения за 26-ия кръг в efbet Лига:

13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч. 

ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918 

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Георги Любомиров Минев 
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Никифор Деянов Велков 
СН: Николай Тодоров Петров 

14 април 2023 г., петък, 13:30 ч. 

ФК Локомотив 1929 - Футболен Клуб Пирин АД 

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев 
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мирослав Максимов Иванов 
СН: Николай Георгиев Ангелов 

14 април 2023 г., петък, 15:45 ч. 

ПФК Септември Сф - ФК ЦСКА 1948 

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев СН: Валентин Желев Добрев 

14 април 2023 г., петък, 18:00 ч. 

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945 

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев 
СН: Йордан Веселинов Гулев 

15 април 2023 г., събота, 14:00 ч. 

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Славия 1913 

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров 
СН: Георги Василев Йорданов 

17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч. 

ПФК Ботев АД - Спартак 1918 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров 
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова 
СН: Венцислав Иванов Гаврилов 

17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч. 

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски 

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев 
СН: Радан Василев Мирянов 1

7 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч. 

ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русенов Русев 
СН: Георги Спасов Славов

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