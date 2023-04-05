Възстановиха правата на един от топ съдиите в България
Възстановиха съдийските права на футболния рефер Ивайло Стоянов. Той получи наряд за двубоя между Струмска слава и Витоша (Бистрица) от 25-ия кръг на Втора лига.
Сватбата, както е прякорът на съдията, бе със спрени права по лично нареждане на президента на БФС Борислав Михайлов.
След нареждане на Боби Михайлов изхвърлиха Сватбата и още четирима съдии от efbet Лига
Освен него, още четирима рефери бяха санкционирани, но наказанието им бе валидно до 31 март тази година.
Ето всички назначения за 25-ия кръг във Втора лига:
7 април 2023 г., петък, 17:00 ч.
Дунав Русе - ФК Крумовград
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Камен Михайлов Алексиев
8 април 2023 г., събота, 15:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Етър ВТ
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Йордан Динков Сталев
8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Йордан Костадинов Иванов
8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - Ботев Пд II
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Стефан Иванов Йорданов
8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Монтана 1921
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Александър Костадинов Костадинов
8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Витоша
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Иво Величков Боев
8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.
Миньор - ОФК Беласица
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Асен Йорданов Николов
9 април 2023 г., неделя, 17:00 ч.
ФК Созопол - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Илко Мирославов Топалов
11 април 2023 г., вторник, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - Спортист 2009
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Стефан Спасов Иванов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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