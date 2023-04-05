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  3. Възстановиха правата на един от топ съдиите в България

Възстановиха правата на един от топ съдиите в България

  • 5 апр 2023 | 13:15
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Възстановиха правата на един от топ съдиите в България

Възстановиха съдийските права на футболния рефер Ивайло Стоянов. Той получи наряд за двубоя между Струмска слава и Витоша (Бистрица) от 25-ия кръг на Втора лига.

Сватбата, както е прякорът на съдията, бе със спрени права по лично нареждане на президента на БФС Борислав Михайлов.

След нареждане на Боби Михайлов изхвърлиха Сватбата и още четирима съдии от efbet Лига
След нареждане на Боби Михайлов изхвърлиха Сватбата и още четирима съдии от efbet Лига

Освен него, още четирима рефери бяха санкционирани, но наказанието им бе валидно до 31 март тази година.

Ето всички назначения за 25-ия кръг във Втора лига:

7 април 2023 г., петък, 17:00 ч. 
Дунав Русе - ФК Крумовград 
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров 
СН: Камен Михайлов Алексиев

8 април 2023 г., събота, 15:00 ч. 
ОФК Янтра 2019 - ФК Етър ВТ 
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров 
СН: Йордан Динков Сталев

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч. 
ПФК Марица 1921 - ПФК Добруджа 1919 
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров 
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев 
СН: Йордан Костадинов Иванов

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч. 
ФК Литекс Ловеч - Ботев Пд II 
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев 
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев 
СН: Стефан Иванов Йорданов

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч. 
ОФК Спартак Пл - ПФК Монтана 1921 
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов 
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски 
СН: Александър Костадинов Костадинов

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч. 
ФК Струмска слава 1927 - ФК Витоша 
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов 
4-ТИ: Мартин Иванов Марков 
СН: Иво Величков Боев

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч. 
Миньор - ОФК Беласица 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ: Геро Георгиев Писков 
СН: Асен Йорданов Николов

9 април 2023 г., неделя, 17:00 ч. 
ФК Созопол - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров 
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров 
СН: Илко Мирославов Топалов

11 април 2023 г., вторник, 17:00 ч. 
ЦСКА 1948 II - Спортист 2009 
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Николай Иванов Михайлов 
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов 
СН: Стефан Спасов Иванов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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