Възстановиха правата на един от топ съдиите в България

Възстановиха съдийските права на футболния рефер Ивайло Стоянов. Той получи наряд за двубоя между Струмска слава и Витоша (Бистрица) от 25-ия кръг на Втора лига.

Сватбата, както е прякорът на съдията, бе със спрени права по лично нареждане на президента на БФС Борислав Михайлов.

След нареждане на Боби Михайлов изхвърлиха Сватбата и още четирима съдии от efbet Лига

Освен него, още четирима рефери бяха санкционирани, но наказанието им бе валидно до 31 март тази година.

Ето всички назначения за 25-ия кръг във Втора лига:

7 април 2023 г., петък, 17:00 ч.

Дунав Русе - ФК Крумовград

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Камен Михайлов Алексиев

8 април 2023 г., събота, 15:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Етър ВТ

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Йордан Динков Сталев

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

СН: Йордан Костадинов Иванов

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - Ботев Пд II

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Стефан Иванов Йорданов

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ПФК Монтана 1921

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Александър Костадинов Костадинов

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ФК Витоша

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Иво Величков Боев

8 април 2023 г., събота, 17:00 ч.

Миньор - ОФК Беласица

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Асен Йорданов Николов

9 април 2023 г., неделя, 17:00 ч.

ФК Созопол - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Илко Мирославов Топалов

11 април 2023 г., вторник, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 II - Спортист 2009

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Стефан Спасов Иванов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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