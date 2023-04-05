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  3. Станислав Тодоров ще ръководи Славия – ЦСКА - София, а Волен Чинков е назначен на Левски – Локо (София)

Станислав Тодоров ще ръководи Славия – ЦСКА - София, а Волен Чинков е назначен на Левски – Локо (София)

  • 5 апр 2023 | 12:22
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Станислав Тодоров ще ръководи Славия – ЦСКА - София, а Волен Чинков е назначен на Левски – Локо (София)

Станислав Тодоров ще ръководи столичното дерби между Славия и ЦСКА - София. Рефер на сблъсъка между Левски и Локомотив (София) пък ще бъде Волен Чинков. 

Първенство на България по футбол, Съдийски назначения - 25-ти кръг efbet Лига:

7 април 2023 г., петък, 19:30 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Септември Сф
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
8 април 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец (Разград) - ПФК Ботев Враца
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
8 април 2023 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски - ФК Локомотив 1929 (София)
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Светослав Колев Енчев
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
9 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Черно море
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Димитър Добромиров Димитров    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев
СН:    Стефан Апостолов Апостолов     
 
9 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.
Спартак 1918 (Варна) - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ:    Мартин Живков Великов    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
9 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
10 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
Пирин (Благоевград) - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Георги Любомиров Минев
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
10 април 2023 г., понеделник, 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД (Пловдив)
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Константин Делов Писков     
 

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