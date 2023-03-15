Определиха съдиите за 23-ия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдиите, които ще ръководят мачовете от 23-ия кръг във Втора лига. Лидерът ЦСКА 1948 II приема петия Монтана, а пък втория Етър гостува на Созопол.

Ето всички наряди:

17 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 - Ботев Пд II

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Илко Мирославов Топалов



17 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

Миньор - ФК Витоша

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Иво Величков Боев



17 март 2023 г., петък, 15:30 ч.

Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Йордан Иларионов Дурчев



18 март 2023 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Марица 1921 - ОФК Янтра 2019

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет

СН: Георги Спасов Славов



18 март 2023 г., събота, 15:30 ч.

ФК Созопол - ФК Етър ВТ

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Асен Йорданов Николов



18 март 2023 г., събота, 15:30 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Добруджа 1919

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Тихомир Георгиев Боболов



19 март 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ОФК Спартак Пл - ФК Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



19 март 2023 г., неделя, 15:30 ч.

ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Тихомир Димитров Костовски



20 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ОФК Беласица - Спортист 2009

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Крум Добринов Стоилов

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