Определиха съдиите за 23-ия кръг на Втора лига
Станаха ясни съдиите, които ще ръководят мачовете от 23-ия кръг във Втора лига. Лидерът ЦСКА 1948 II приема петия Монтана, а пък втория Етър гостува на Созопол.
Ето всички наряди:
17 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Ботев Пд II
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Илко Мирославов Топалов
17 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
Миньор - ФК Витоша
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Иво Величков Боев
17 март 2023 г., петък, 15:30 ч.
Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
18 март 2023 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ОФК Янтра 2019
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Георги Спасов Славов
18 март 2023 г., събота, 15:30 ч.
ФК Созопол - ФК Етър ВТ
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Асен Йорданов Николов
18 март 2023 г., събота, 15:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Добруджа 1919
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Тихомир Георгиев Боболов
19 март 2023 г., неделя, 15:15 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Крумовград
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
19 март 2023 г., неделя, 15:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Тихомир Димитров Костовски
20 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ОФК Беласица - Спортист 2009
ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Крум Добринов Стоилов
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