Популярни
»
Игри
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Определиха съдиите за 23-ия кръг на Втора лига

Определиха съдиите за 23-ия кръг на Втора лига

  • 15 март 2023 | 12:19
  • 181
  • 0
Определиха съдиите за 23-ия кръг на Втора лига

Станаха ясни съдиите, които ще ръководят мачовете от 23-ия кръг във Втора лига. Лидерът ЦСКА 1948 II приема петия Монтана, а пък втория Етър гостува на Созопол.

Ето всички наряди:

17 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
ФК Струмска слава 1927 - Ботев Пд II 
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов 
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                 
СН:    Илко Мирославов Топалов        

17 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
Миньор - ФК Витоша 
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Марин Иванов Бонев    АС2:    Димитър Валентинов Мекушин 
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                 
СН:    Иво Величков Боев        

17 март 2023 г., петък, 15:30 ч. 
Дунав Русе - ПФК Лудогорец 1945 II 
ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Теодор Пешев Петров 
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов                 
СН:    Йордан Иларионов Дурчев       

18 март 2023 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ОФК Янтра 2019 
ГС:   Красимир Маргаритов Кръстев   АС1:   Светослав Станимиров Стойчев   АС2:   Мартин Тодоров Мачев 
4-ТИ:   Мустафа Севди Шефкет            
СН:   Георги Спасов Славов     

18 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ФК Созопол - ФК Етър ВТ 
ГС:   Георги Кънчев Димитров   АС1:   Драгомир Руменов Милев   АС2:   Красимир Владимиров Миланов 
4-ТИ:   Георги Иванов Иванов            
СН:   Асен Йорданов Николов     

18 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ФК Литекс Ловеч - ПФК Добруджа 1919 
ГС:   Денислав Йорданов Сталев   АС1:   Мирослав Николаев Желев   АС2:   Цветан Гошов Горанов 
4-ТИ:   Станимир Георгиев Тодоров            
СН:   Тихомир Георгиев Боболов     

19 март 2023 г., неделя, 15:15 ч. 
ОФК Спартак Пл - ФК Крумовград 
ГС:   Мартин Живков Великов   АС1:   Владимир Тодоров Ташков   АС2:   Живко Руменов Петров 
4-ТИ:   Борис Борисов Попов            
СН:   Красимир Иванов Василев     

19 март 2023 г., неделя, 15:30 ч. 
ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921 
ГС:   Владимир Вълков Вълков   АС1:   Владимир Здравков Хубенов   АС2:   Иван Стоянов Копчев 
4-ТИ:   Любослав Бисеров Любомиров            
СН:   Тихомир Димитров Костовски     

20 март 2023 г., понеделник, 17:30 ч. 
ОФК Беласица - Спортист 2009 
ГС:   Иван Стефанов Иванов   АС1:   Николай Георгиев Попниколов   АС2:   Марио Георгиев Данаилов 
4-ТИ:   Геро Георгиев Писков           
СН:   Крум Добринов Стоилов   

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Сливнишки герой има нов наставник

Сливнишки герой има нов наставник

  • 15 март 2023 | 11:01
  • 867
  • 1
Локомотив (Пловдив) само с един успех с Коматево за шампионата

Локомотив (Пловдив) само с един успех с Коматево за шампионата

  • 15 март 2023 | 10:49
  • 368
  • 2
ЦСКА 1948 уреди престижна контрола - ще премери сили с Партизан

ЦСКА 1948 уреди престижна контрола - ще премери сили с Партизан

  • 15 март 2023 | 10:46
  • 785
  • 3
Локомотив (Пд) приема Левски в Пазарджик?

Локомотив (Пд) приема Левски в Пазарджик?

  • 15 март 2023 | 10:41
  • 1016
  • 3
Страхотна новина за "Колежа": Правят цялостно покрита козирка и фасада до края на годината

Страхотна новина за "Колежа": Правят цялостно покрита козирка и фасада до края на годината

  • 15 март 2023 | 10:22
  • 1002
  • 2
Петрис се колебае за националния отбор

Петрис се колебае за националния отбор

  • 15 март 2023 | 10:05
  • 3133
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул мечтае за чудо срещу кошмара си Реал Мадрид

Ливърпул мечтае за чудо срещу кошмара си Реал Мадрид

  • 15 март 2023 | 07:00
  • 7956
  • 176
Може ли нещо да обърка сметките на фаворита Наполи срещу амбицирания Айнтрахт?

Може ли нещо да обърка сметките на фаворита Наполи срещу амбицирания Айнтрахт?

  • 15 март 2023 | 07:28
  • 7116
  • 5
Тайсън Фюри: Ще се видим на 29 април

Тайсън Фюри: Ще се видим на 29 април

  • 15 март 2023 | 12:11
  • 975
  • 0
Испанският главен прокурор ще поеме делото срещу Барселона

Испанският главен прокурор ще поеме делото срещу Барселона

  • 15 март 2023 | 12:12
  • 867
  • 1
В името на рекордите: Манчестър Сити сгази РБ (Лайпциг) след пет гола на извънземния Холанд

В името на рекордите: Манчестър Сити сгази РБ (Лайпциг) след пет гола на извънземния Холанд

  • 14 март 2023 | 23:50
  • 65018
  • 327

Видео акценти

Черноморец (Балчик) и Септември (Тервел) продължават преследването си на Североизток

БГ Футбол

Черноморец (Балчик) и Септември (Тервел) продължават преследването си на Североизток
Локо (Мездра) продължава да държи върха на Северозапад след успех над последния

БГ Футбол

Локо (Мездра) продължава да държи върха на Северозапад след успех над последния
Интригата на Югоизток се завързва след издънка на Несебър у дома

БГ Футбол

Интригата на Югоизток се завързва след издънка на Несебър у дома
Йордан Юруков коментира конкуренцията, след като станаха ясни новите групи на Югозапад

БГ Футбол

Йордан Юруков коментира конкуренцията, след като станаха ясни новите групи на Югозапад
Кои са големите печеливши след последния редовен кръг на Югозапад - мнение на наставника на Чавдар (Етрополе) Йордан Юруков и имаше ли изненади в другите групи - това е "Часът на Трета лига"

БГ Футбол

Кои са големите печеливши след последния редовен кръг на Югозапад - мнение на наставника на Чавдар (Етрополе) Йордан Юруков и имаше ли изненади в другите групи - това е "Часът на Трета лига"
(U17) Пирин - Септември 0:0

БГ Футбол

(U17) Пирин - Септември 0:0