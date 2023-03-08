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  3. Венцислав Митрев е съдия Монтана - Миньор (Перник)

Венцислав Митрев е съдия Монтана - Миньор (Перник)

  • 8 март 2023 | 12:09
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Венцислав Митрев е съдия Монтана - Миньор (Перник)

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за 22-ия кръг от Втора лига. 

10 март 2023 г., петък, 15:00 ч. 
ФК Етър ВТ - Спортист 2009 (Своге) 
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов СН: Георги Василев Йорданов.

11 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ФК Витоша (Бистрица) - ОФК Беласица (Петрич) 
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Любима Петрова Банова СН: Пламен Божидаров Мехлемов.

11 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ПФК Монтана 1921 - Миньор (Перник) 
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Даниел Василев Иванов СН: Венцислав Иванов Гаврилов.

11 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ФК Крумовград - ФК Струмска слава 
ГС: Стилян Стоянов Колев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет СН: Георги Иванов Хаджийски.

11 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Спартак Пл 
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Радослав Георгинов Вутов 4-ТИ: Мартин Живков Великов СН: Радан Василев Мирянов.

11 март 2023 г., събота, 15:30 ч. 
ОФК Янтра 2019 (Габрово) - Дунав Русе 
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров СН: Цветан Кръстев Кръстев.

12 март 2023 г., неделя, 15:30 ч. 
ФК Созопол - ПФК Марица (Пловдив) 
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев 4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров СН: Радослав Тодоров Станев.

13 март 2023 г., понеделник, 15:30 ч. 
Лудогорец II (Разград) - ФК Литекс Ловеч 
ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Борис Димитров Борисов.

13 март 2023 г., понеделник, 15:30 ч. 
Ботев Пд II - ЦСКА 1948 II 
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Даниел Милков Ников АС2: Венцислав Бориславов Банчев 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Веселин Мишев Добриянов.

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