Entropiq обяви новия си състав, Boombl4 изглежда все по-близо до отбор

Our long-awaited CS:GO line-up is here!



🇨🇿 Josef “Moriisko” Maurenc

🇩🇪 Christoph “red” Hinrichs

🇵🇱 Michał “snatchie” Rudzki

🇸🇰 Rudolf “Rutk0” Kovalčik

🇨🇿 Filip “AJTT” Dolenský



Mariusz "Loord" Cybulski