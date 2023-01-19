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Контролна среща: Локомотив (Сф) - Шинник Ярославъл (Русия)
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Гледайте на живо: Локомотив (София) 0:0 Шинник

Гледайте на живо: Локомотив (София) 0:0 Шинник

  • 19 яну 2023 | 14:31
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Локомотив (София) и Шинник играят един срещу в приятелска среща в Турция. Резултатът към момента е 0:0. Двубоят може да наблюдавате на живо по Sportal.bg и Sportal TV.

Още в 1-ата минута Шинник можеше да открие, но Грузнов не успя от удобна позиция да засече остро центриране отляво и по този начин да затрудни Александър Любенов.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 0:0 ШИННИК

Стартови състави:

Локомотив: 24. Александър Любенов, 12. Бруно Франко, 44. Божидар Кацаров (К), 3. Марио Петков, 33. Алан Диас, 10. Валентин Николов, 7. Александър Александров, 22. Ивайло Найденов, 11. Карлос Франса, 9. Илия Димитров, 15. Лука Иванов;

Резерви:   1. Бубакар Гай, 88. Жарко Истатков, 13. Селсо Рапосо, 26. Красимир Милошев, 39. Антонио Вутов, 45. Димитър Митков, 70. Димо Бакалов, 89. Матеус Дуарте, 94. Юлиан Ненов, 18. Християн Чипев, 5. Давид Малембана;

Шинник: 75. Вамболт, 95. Петрунин, 17. Покидишев, 13. Семенов, 97. Хитиев, 11. Чуканов, 23. Соколов, 5. Зинков, 55. Леонтиев, 32. Кулишев, 36. Грузнов.

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