Българин ще атакува шест рекорда на Гинес

Българският приключенец Стефан Иванов ще участва в експедиция, която може да подобри шест рекорда на Гинес. Той ще бъда част от първата в света експедиция с гребна лодка от Антарктида през Южния океан.

Лидер на експедицията "Мисията на Шакълтън" е исландецът Фиан Пол, който е изследователят и океански гребец с най-много Гинес рекорди в света, постигнати в рамките на една атлетическа дисциплина, включително най-много "Първи в света" титли сред изследователите (14).

Постиженията, към които се стреми експедицията, са: Първа гребна експедиция от Антарктида, Първо прекосяване на Шотландско море с гребане, Първо прекосяване на Южния океан от юг на север с гребане, Най-бързо прекосяване на Южния океан с гребане, Най-дълго гребане в Южния океан, Най-скоростно гребане в полярните зони.

Освен рекордите експедицията ще има и друга мисия - да привлече вниманието на колкото може повече хора към опазването на водите около Антарктида и ще направи призив към ООН.

"Има рекорди, които ще се опитаме да постигнем, но една от основните мисии на експедицията е да спомогне за опазването на Южния ледовит океан, на водите около Антарктида. Подготвяме петиция, която да отправим към CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources). Тази организация успя преди десетина години да обяви някои защитени зони, но от тогава насам буксува. Ние ще се опитаме да ускорим обявяването на нови защитени зони в този регион", обяснява Стефан.

"Също така ще се обърнем към ООН, от където обявиха, че сред основните им приоритети е устойчивото използване на океанските ресурси. Те сами признаха на конференцията си през юли, че не са успели да постигат целта - да защитат поне 10% от крайбрежните и океански региони. И към тях ще имаме апел. Тъй като повече от 90% от големите риби вече са изчезнали, а от по-малките видове процентите също са големи. Това е един от основните източници на изхранване на човечеството. Това е важно не само за самата природа и животински видове, но и за хората", допълва той.

Гребната експедиция „Мисията на Шакълтън“ ще може да бъде следена в реално време на:

www.facebook.com/NeverestOceanRow, както и на тракера на www.rowlaughexplore.com/the-shackleton-mission.