ЦСКА 1948 ще премери сили с бившия отбор на Саша Илич

ЦСКА 1948 ще срещне сръбския Чукарички в една от контролите си по време на подготвителния лагер в Турция, съобщи официалният сайт на сръбския отбор. Двубоят ще се проведе на 25 януари в Анталия.

Чукарички бе воден от Саша Илич, който напусна през пролетта, за да поеме ЦСКА - София от лятото.

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Чукарички ще проведе шест контроли в Анталия, като освен ЦСКА 1948, ще срещне още украинския гранд Динамо Киев, Легия Варшава, ФК Карабах, Марибор, ЛАСК Линц.