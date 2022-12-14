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  3. ЦСКА 1948 ще премери сили с бившия отбор на Саша Илич

ЦСКА 1948 ще премери сили с бившия отбор на Саша Илич

  • 14 дек 2022 | 15:35
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ЦСКА 1948 ще срещне сръбския Чукарички в една от контролите си по време на подготвителния лагер в Турция, съобщи официалният сайт на сръбския отбор. Двубоят ще се проведе на 25 януари в Анталия.

Чукарички бе воден от Саша Илич, който напусна през пролетта, за да поеме ЦСКА - София от лятото.

Официално: И Вальо Илиев напусна ЦСКА 1948
Официално: И Вальо Илиев напусна ЦСКА 1948

Чукарички ще проведе шест контроли в Анталия, като освен ЦСКА 1948, ще срещне още украинския гранд Динамо Киев, Легия Варшава, ФК Карабах, Марибор, ЛАСК Линц.

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