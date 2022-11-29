Съдийски назначения за 1/8-финалите за Купата на България

Станаха ясни съдиите, които ще свирят част от мачовете от 1/8-финалите за Sesame Купа на България. Никола Попов ще свири двубоя между Септември и ЦСКА - София, а Георги Давидов този между Лудогорец и Левски.

Ето всички назначения: