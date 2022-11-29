Съдийски назначения за 1/8-финалите за Купата на България
Станаха ясни съдиите, които ще свирят част от мачовете от 1/8-финалите за Sesame Купа на България. Никола Попов ще свири двубоя между Септември и ЦСКА - София, а Георги Давидов този между Лудогорец и Левски.
Ето всички назначения:
1 декември 2022 г., четвъртък, 12:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Стоян Маринов Алексиев
2 декември 2022 г., петък, 12:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Мартин Живков Богдев
3 декември 2022 г., събота, 12:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Валентин Желев Добрев
3 декември 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Василев Йорданов
4 декември 2022 г., неделя, 13:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов