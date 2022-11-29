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  3. Съдийски назначения за 1/8-финалите за Купата на България

Съдийски назначения за 1/8-финалите за Купата на България

  • 29 ное 2022 | 14:43
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Станаха ясни съдиите, които ще свирят част от мачовете от 1/8-финалите за Sesame Купа на България. Никола Попов ще свири двубоя между Септември и ЦСКА - София, а Георги Давидов този между Лудогорец и Левски.

Ето всички назначения:

1 декември 2022 г., четвъртък, 12:00 ч. 
ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД 
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Петър Велизаров Митрев 
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Мирослав Николаев Желев 
СН:    Стоян Маринов Алексиев        

2 декември 2022 г., петък, 12:30 ч. 
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948 
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов 
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова 
СН:    Мартин Живков Богдев        

3 декември 2022 г., събота, 12:00 ч. 
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Илиян Петров Капарашев 
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Ивелин Венциславов Занев    АВАР:    Георги Любомиров Минев 
СН:    Валентин Желев Добрев        

3 декември 2022 г., събота, 15:00 ч. 
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Мартин Емилов Венев 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Никифор Деянов Велков 
СН:    Георги Василев Йорданов        

4 декември 2022 г., неделя, 13:30 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски 
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Йорданов Дойнов 
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев 
СН:    Радан Василев Мирянов     

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