Съдийски назначения за 17-ия кръг във Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за 17-ия кръг на Втора лига. Първите мачове са в петък (11 ноември), а последните в понеделник (14 ноември).
11 ноември 2022 г., петък, 14:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ФК Етър ВТ
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Радослав Тодоров Станев
11 ноември 2022 г., петък, 14:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Беласица
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Красимир Иванов Василев
11 ноември 2022 г., петък, 14:30 ч.
ФК Созопол - ЦСКА 1948 II
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Живко Герганов Недялков
11 ноември 2022 г., петък, 14:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - Миньор
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Георги Иванов Хаджийски
12 ноември 2022 г., събота, 14:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Антон Янков Терзиев
13 ноември 2022 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Спортист 2009
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Асен Йорданов Николов
13 ноември 2022 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Крумовград - ФК Витоша
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Румен Емилов Иванов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
СН: Йордан Веселинов Гулев
13 ноември 2022 г., неделя, 14:30 ч.
Ботев Пд II - ПФК Монтана 1921
ГС: Вилиян Весков Видинов АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Иво Величков Боев
14 ноември 2022 г., понеделник, 14:30 ч.
Дунав Русе - ОФК Спартак Пл
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Ивелин Иванов Рашев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Мартин Живков Великов
СН: Тихомир Георгиев Боболов