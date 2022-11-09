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  3. Съдийски назначения за 17-ия кръг във Втора лига

Съдийски назначения за 17-ия кръг във Втора лига

  • 9 ное 2022 | 14:57
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Станаха ясни съдийските назначения за 17-ия кръг на Втора лига. Първите мачове са в петък (11 ноември), а последните в понеделник (14 ноември).

11 ноември 2022 г., петък, 14:30 ч.
ФК Литекс Ловеч - ФК Етър ВТ
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
11 ноември 2022 г., петък, 14:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ОФК Беласица
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
11 ноември 2022 г., петък, 14:30 ч.
ФК Созопол - ЦСКА 1948 II
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
11 ноември 2022 г., петък, 14:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - Миньор
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Владимир Здравков Хубенов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Георги Иванов Хаджийски     
 
12 ноември 2022 г., събота, 14:30 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Кристиян Младенов Тодоров    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Антон Янков Терзиев     
 
13 ноември 2022 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - Спортист 2009
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
13 ноември 2022 г., неделя, 14:30 ч.
ФК Крумовград - ФК Витоша
ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Румен Емилов Иванов    АС2:    Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев                
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
13 ноември 2022 г., неделя, 14:30 ч.
Ботев Пд II - ПФК Монтана 1921
ГС:    Вилиян Весков Видинов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет                
СН:    Иво Величков Боев     
 
14 ноември 2022 г., понеделник, 14:30 ч.
Дунав Русе - ОФК Спартак Пл
ГС:    Георги Иванов Иванов    АС1:    Ивелин Иванов Рашев    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Мартин Живков Великов                
СН:    Тихомир Георгиев Боболов     

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