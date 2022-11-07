11-те на Монтана и Крумовград
Станаха ясни стартовите състави на Монтана и Крумовград. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 16-ия кръг на Втора професионална лига.
МОНТАНА - КРУМОВГРАД 0:0
Стартови състави:
Монтана: 12. Петър Петров, 4. Мартин Сандов, 13. Йордан Йорданов, 14. Димитър Буров, 5. Петко Ганев, 15. Димитър Пройчев, 22. Стефан Каменов, 11. Борислав Дамянов, 9. Мехди Уамри, 17. Бушентуф Фудил, 19. Владислав Цеков
Крумовград: 21. Благой Макенджиев, 13. Джеферсон. 71. Цветелин Радев, 33. Атанас Ташалов, 98. Венцислав Богданов, 6. Костадин Ничев, 8. Красимир Илиев, 23. Владислав Узунов, 20. Джунейт Яшар, 18. Георги Трифонов, 10. Ахмед Осман