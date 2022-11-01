Ето кои школи са дали най-много футболисти в родния елит

Школата на Левски е дала най-много футболисти в родния елит през настоящия сезон, показа проучване на Sportal.bg. Академията на “сините” в момента има цели 38 футболисти в efbet Лига, които имат поне няколко мача в елита. Второто място се поделя от школите на Септември и Литекс, които имат по 18 играчи. Следват Славия и ЦСКА с по 17, Лудогорец и Черно море са с по 14 и Пирин (Благоевград) - 12.

Някои футболисти са преминали през повече от една школа по време на развитието си, като сме приемали за юноша на даден клуб играчи, които са изкарали повече от две години в определена школа след 12-ата си година и преди налагането им в мъжкия футбол. Някои от играчите фигурират в бройката на повече от една школа, като например Симеон Славчев, който е бил част от Септември и от Литекс.

Ето футболистите от водещите школи:

Левски (38)

Николай Николаев (Берое)

Виктор Генев (Ботев)

Лъчезар Балтанов (Ботев)

Стефан Гаврилов (Ботев Враца)

Мартин Кавдански (Ботев Враца)

Живко Атанасов (Черно море)

Георги Георгиев (Черно море)

Васил Панайотов (Черно море)

Алекс Колев (ЦСКА 1948)

Георги Йомов (ЦСКА - София)

Пламен Андреев (Левски)

Андриан Краев (Левски)

Ивелин Попов (Левски)

Николай Михайлов (Левски)

Илиян Стефанов (Левски)

Патрик-Габриел Галчев (Левски)

Асен Митков (Левски)

Марин Петков (Левски)

Преслав Боруков (Локомотив Пловдив)

Мики Орачев (Локомотив София)

Илия Димитров (Локомотив София)

Ивайло Найденов (Локомотив София)

Александър Любенов (Локомотив София)

Антонио Вутов (Локомотив София)

Христофор Хубчев (Пирин)

Георги Атанасов (Арда)

Илия Юруков (Арда)

Николай Кръстев (Славия)

Христо Попадийн (Славия)

Светослав Вуцов (Славия)

Галин Иванов (Славия)

Асен Георгиев (Септември)

Атанас Кабов (Септември)

Мартин Петков (Септември)

Димитър Шейтанов (Септември)

Йоан Гаврилов (Септември)

Даниел Начев (Спартак Варна)

Радослав Цонев (Пирин Благоевград)

10

Септември (18)

Иван Тилев (Арда)

Лъчезар Котев (Арда)

Стефан Велев (Черно море)

Георги Русев (ЦСКА 1948)

Александър Александров (ЦСКА 1948)

Симеон Александров (ЦСКА - София)

Здравко Димитров (Спартак Варна)

Симеон Славчев (Локомотви София)

Октай Хамдиев (Хебър)

Емил Стоев (Славия)

Светослав Вуцов (Славия)

Иван Арсов (Септември)

Александър Тодоров (Септември)

Димитър Костадинов (Септември)

Асен Чандъров (Септември)

Красиан Колев (Септември)

Мартин Стойчев (Септември)

Даниел Начев (Септември)

7

Литекс (18)

Антон Недялков (Лудогорец)

Кирил Десподов (Лудогорец)

Тонислав Йорданов (Арда)

Александър Георгиев (Арда)

Румен Руменов (Спартак Варна)

Чавдар Ивайлов (Ботев Враца)

Ангел Лясков (ЦСКА 1948)

Реян Даскалов (ЦСКА 1948)

Митко Митков (Берое)

Иван Турицов (ЦСКА - София)

Галин Минков (ЦСКА - София)

Георги Миланов (Левски)

Симеон Славчев (Локомотив София)

Красимир Станоев (Пирин Благоевград)

Венцислав Бенгюзов (Пирин Благоевград)

Георги Търтов (Хебър)

Айкут Рамадан (Септември)

Илия Миланов (Септември)

70

Славия (17)

Милен Желев (Арда)

Спас Георгиев (Берое)

Димитър Стоянов (Берое)

Калоян Кръстев (Берое)

Мартин Атанасов (Ботев Враца)

Филип Кръстев (Левски)

Христо Иванов (Локомотив Пловдив)

Марио Петков (Локомотив София)

Марио Кирев (Пирин)

Китан Василев (Пирин)

Мартин Михайлов (Хебър)

Даниел Генов (Ботев Враца)

Емил Стоев (Славия)

Мартин Сораков (Славия)

Светослав Вуцов (Славия)

Кристиян Стоянов (Славия)

Божидар Васев (Спартак Варна)

14

ЦСКА (17)

Никола Борисов (Спартак Варна)

Мартин Тошев (Спартак Варна)

Йоан Бауренски (ЦСКА - София)

Асен Дончев (ЦСКА - София)

Атанас Зехиров (Арда)

Даниел Генов (Ботев Враца)

Даниел Наумов (ЦСКА 1948)

Мартин Смоленски (Пирин)

Ивайло Димитров (Локомотив Пловдив)

Петър Витанов (Локомотив Пловдив)

Андрей Йорданов (Пирин)

Айкут Рамадан (Септември)

Мартин Ачков (Септември)

Кристиян Пешов (Септември)

Радослав Живков (Септември)

Юлиан Ненов (Локомотив София)

Иван Караджов (Берое)

18

Лудогорец (14)

Доминик Янков (Лудогорец)

Иван Йорданов (Лудогорец)

Светослав Ковачев (Арда)

Илия Юруков (Арда)

Денислав Александров (ЦСКА 1948)

Даниел Наумов (ЦСКА 1948)

Дамян Дамянов (Локомотив София)

Димитър Митков (Локомотив София)

Ерол Дост (Славия)

Венцислав Керчев (Славия)

Георги Бабалиев (Спартак Варна)

Ивайло Климентов (Спартак Варна)

Мехмед Сабри (Спартак Варна)

Илкер Будинов (Спартак Варна)

6

Черно море (14)

Янчо Андреев (Спартак Варна)

Виктор Митев (Спартак Варна)

Иван Дичевски (Спартак Варна)

Християн Христов (Спартак Варна)

Алекс Петков (Арда)

Валери Христов (Ботев Враца)

Виктор Попов (Черно море)

Велислав Василев (Черно море)

Иван Дюлгеров (Черно море)

Даниел Димов (Черно море)

Мартин Дичев (Черно море)

Николай Златев (Черно море)

Ертан Томбак (Славия)

Николай Минков (Ботев Пловдив)

25

Пирин (Благоевград) (12)

Спас Делев (Лудогорец)

Илко Пиргов (Локомотив Пловдив)

Мики Орачев (Локомотив София)

Петър Занев (Пирин Благоевград)

Николай Бодуров (Пирин Благоевград)

Юлиан Попев (Пирин Благоевград)

Иван Тасев (Пирин Благоевград)

Радослав Цонев (Пирин Благоевград)

Станислав Костов (Пирин Благоевград)

Александър Дюлгеров (Пирин Благоевград)

Ивайло Михайлов (Хебър)

Марио Топузов (ЦСКА 1948)