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  3. Георги Гинчев ще ръководи срещата между Левски и ЦСКА 1948

Георги Гинчев ще ръководи срещата между Левски и ЦСКА 1948

  • 25 окт 2022 | 19:07
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Георги Гинчев ще ръководи срещата между Левски и ЦСКА 1948

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят между Левски и ЦСКА 1948 ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

28 октомври 2022 г., петък, 16:15 ч. Футболен Клуб Пирин АД - ПФК ЛОКОМОТИВ (Пловдив) ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Русенов Русев СН: Николай Георгиев Ангелов

28 октомври 2022 г., петък, 18:30 ч. ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЦСКА-София ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев СН: Валентин Желев Добрев

29 октомври 2022 г., събота, 15:00 ч. ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929 (София) ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков 4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Светослав Станимиров Стойчев СН: Радан Василев Мирянов

29 октомври 2022 г., събота, 17:30 ч. ПФК Левски (София) - ФК ЦСКА 1948 (София) ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров СН: Костадин Георгиев Стоичков

30 октомври 2022 г., неделя, 12:45 ч. ПФК Славия - Спартак 1918 (Варна) ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев СН: Александър Костадинов Костадинов

30 октомври 2022 г., неделя, 15:15 ч. Хебър 1918 - ПФК Ботев (Пловдив) ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Драгомир Руменов Милев СН: Николай Тодоров Петров

30 октомври 2022 г., неделя, 17:45 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември Сф ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски СН: Николай Йорданов Колев

31 октомври 2022 г., понеделник, 17:30 ч. ПФК Ботев Враца - ПФК Берое (Стара Загора) ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев СН: Петър Стоянов Петров

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