И последният европейски представител си замина от Worlds, JDG не остави шансове на Rogue

Отборът на JDG надигра Rogue с 3:0 в първия четвъртфинален сблъсък от League of Legends Worlds 2022. Така шампионите на Китай се класираха за полуфиналите, докато последната европейска надежда, в лицето на "крадците", си замина от световното първенство. Утре, точно в полунощ, съставите на RNG и T1 ще се срещнат, за да определят противника на днешния победител в нов Best of 5 двубой.

Битката стартира, изненадващо, с убийство от страна на Rogue. Въпреки че жестът бързо бе върнат и везните изравнени, това изглежда даде дозата смелост, от която "крадците" се нуждаеха. Така карта №1 си остана доста равностойна до момента, в който китайските геймъри си откраднаха победата във важна отборна битка, а след малко се добраха до Барон и разбира се последва базата на опонентите си. Най-важни за тима си отново бяха звездите 369 (Gragas) и Kanavi (Graves).

Следващият втори мап бе доста по-лесен за JDG. Огромният финансов аванс, който бот лейн дуото от Hope (Aphelios) - Missing (Lulu) си заработи, благодарение на помощта на Kanavi с Viego, бе доста ключова за доминацията на първенците от LPL в първите минути. След два Барона обаче, нещата бяха приключени за Rogue, които вече се намираха на една игра от елиминация.

Стана време за игра №3. Най-емоционалната за деня - тя бе и единствената, в която Rogue имаше реални шансове за успех, а през голяма част от мач победата за тима изглеждаше сигурна. Европейците си отвориха картата чрез добро представяне на бот лейнърите им Comp (Kalista) и Trymbi (Soraka), като така си гарантираха и доминация по мапа. Все пак JDG съумя да набере сили и да си вазвърне части от терена, успявайки да удържи опонентите си. Въпреки страхотната индивидуална игра на Larssen с LeBlanc, зараждащият се финансов аванс и спечелените отборни битки от китайските шампиони им дадоха и победата.

Йоан Иванов

Снимка: Riot Games