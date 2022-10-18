Жан-Пол Боетиус тренира наравно със своите съотборници

Жан-Пол Боетиус тренира наравно със своите съотборници от Херта Берлин, потвърдиха от германския елитен клуб във вторник. Само преди около месец 28-годишният нидерландски халф операцията си от тумор на тестисите, но не се нуждае от химиотерапия.

"Хубаво е отново да бъда заедно с отбора", заяви Боетиус. Той беше посрещнат с аплодисменти от своите съотборници преди заниманието. Миналата седмица полузащитникът поднови индивидуални тренировки, но все още не е ясно кога ще може да вземе участие в двубой от Първа Бундеслига.

Снимки: Gettyimages