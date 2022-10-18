Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Херта (Берлин)
  3. Жан-Пол Боетиус тренира наравно със своите съотборници

Жан-Пол Боетиус тренира наравно със своите съотборници

  • 18 окт 2022 | 20:41
  • 1052
  • 0

Жан-Пол Боетиус тренира наравно със своите съотборници от Херта Берлин, потвърдиха от германския елитен клуб във вторник. Само преди около месец 28-годишният нидерландски халф операцията си от тумор на тестисите, но не се нуждае от химиотерапия. 

"Хубаво е отново да бъда заедно с отбора", заяви Боетиус. Той беше посрещнат с аплодисменти от своите съотборници преди заниманието. Миналата седмица полузащитникът поднови индивидуални тренировки, но все още не е ясно кога ще може да вземе участие в двубой от Първа Бундеслига.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лукаку ще е готов за сблъсъка с Фиорентина?

Лукаку ще е готов за сблъсъка с Фиорентина?

  • 18 окт 2022 | 22:05
  • 118
  • 0
Минимална победа прати Дженоа в следващата фаза на Купата на Италия

Минимална победа прати Дженоа в следващата фаза на Купата на Италия

  • 18 окт 2022 | 21:23
  • 581
  • 0
РБ Лайпциг не остави шанс на Хамбургер, Айнтрахт (Фр) също върви напред за Купата на Германия

РБ Лайпциг не остави шанс на Хамбургер, Айнтрахт (Фр) също върви напред за Купата на Германия

  • 18 окт 2022 | 21:21
  • 462
  • 0
Греъм Потър похвали Кепа

Греъм Потър похвали Кепа

  • 18 окт 2022 | 20:51
  • 988
  • 0
Дешан коментира ситуацията на Погба преди Световното първенство

Дешан коментира ситуацията на Погба преди Световното първенство

  • 18 окт 2022 | 20:36
  • 1046
  • 1
От Арсенал продължават да искат Милинкович-Савич

От Арсенал продължават да искат Милинкович-Савич

  • 18 окт 2022 | 20:30
  • 1059
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

След декларация на феновете: "падна главата" на треньор от efbet Лига

След декларация на феновете: "падна главата" на треньор от efbet Лига

  • 18 окт 2022 | 18:59
  • 26540
  • 30
Отново кошмари в тайбрек за Григор Димитров

Отново кошмари в тайбрек за Григор Димитров

  • 18 окт 2022 | 18:05
  • 29756
  • 71
ЦСКА - София и още 10 клуба от efbet Лига подкрепиха Левски, два са против

ЦСКА - София и още 10 клуба от efbet Лига подкрепиха Левски, два са против

  • 18 окт 2022 | 14:58
  • 49050
  • 43
Няма разбирателство за датите между Левски и Лудогорец

Няма разбирателство за датите между Левски и Лудогорец

  • 18 окт 2022 | 14:55
  • 23073
  • 55
Рома със сериозен бонус от УЕФА в битката с Лудогорец

Рома със сериозен бонус от УЕФА в битката с Лудогорец

  • 18 окт 2022 | 12:03
  • 34893
  • 75

Видео акценти

РБ Лайпциг не остави шанс на Хамбургер

Футбол свят

РБ Лайпциг не остави шанс на Хамбургер
Севиля - Валенсия 1:1

Футбол свят

Севиля - Валенсия 1:1
Звезда на Португалия пропуска Световното

Футбол свят

Звезда на Португалия пропуска Световното
Красиви хореографии на дербито между Юргорден и АИК

Футбол свят

Красиви хореографии на дербито между Юргорден и АИК
Феновете на Юргорден влязоха в схватка с полицията

Футбол свят

Феновете на Юргорден влязоха в схватка с полицията
Игуаин изигра последния си мач

Футбол свят

Игуаин изигра последния си мач