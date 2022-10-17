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  4. Калоян Георгиев обяви избраниците си за България U16

Калоян Георгиев обяви избраниците си за България U16

  • 17 окт 2022 | 15:30
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Калоян Георгиев обяви избраниците си за България U16

Селекционерът на юношеския национален отбор на България до 16 г. (родени 2007 г.) Калоян Георгиев обяви група от 23-ма футболисти за предстоящите два приятелски двубоя срещу Сърбия на 18 и 20 октомври. Ето и повиканите играчи: 

Вратари: Стефан Смъркалев (Ботев Пд), Николай Страшников (Майорка), Георги Дойчинов (Славия). Защитници: Светлозар Джуров (Ботев Пд), Теодор Райков (Септември Сф), Деян Кирилов (ФК ЦСКА 1948), Николай Николов (Славия), Кирил Цеков (Национал), Кристиян Йорданов (ФК ЦСКА 1948), Мартин Димитров (ФК ЦСКА 1948). Полузащитници: Аксел Велев (Локомотив Пд), Исмет Хасан (Лудогорец), Владимир Драганов (Славия), Николай Хаджиев (Ботев Пд), Виторио Шотев (Септември Сф), Васил Каймаканов (ЦСКА), Севи Идриз (ФК ЦСКА 1948), Боян Рангелов (Национал). 

Нападатели: Марсел Бибишков (Пирин Бл), Алберт Синабов (Аугсбург), Емил Найденов (Вихрен), Ивайло Костов (Витоша 13), Кристиян Горянов (Национал). Първият двубой между България U16 и Сърбия U16 е на 18 октомври от 16:00 ч. в Национална футболна база "Бояна", а втората е два дни по-късно от 11:00 ч. отново там.

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