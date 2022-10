Време е за четвъртфиналите в Worlds

Станаха ясни осемте най-добри отбора, които успяха да стигнат до плейофната фаза на League of Legends World Championship. Всички те се справиха много силно в групите си, а сега е време да се докажат и помежду си в Best of 5 формат през следващите няколко дни.

Съставите, които оцеляха по време на изключително напрегнатите битки, са предимно от Китай и Южна Корея, като все пак и един европейски тим, в лицето на Rogue, успя да стигне до топ 8. Още на старта на плейофите се заформят големи двубои, като например реванш на финалите от тазгодишния MSI, когато RNG успя да надиграе дотогава почти безпогрешния T1. Освен това предстои и едно корейско дерби между GEN.G и DWG.

Всеки от продължилите дотук ще си тръгне от Северна Америка с минимум 100 000 долара, а големият победител от състезанието ще получи четвърт милион от общо $2 225 000, отредени за награда от шампионата. Още на 21 октомври, точно в полунощ, ще започне първата двойка от четвъртфиналната фаза, която подобно на групите, се провежда в "Медисън Скуеър Гардън", Ню Йорк.

Ето всички четири срещи от четвъртфиналите: JDG - Rogue (21 октомври 00:00 часа), T1 - RNG (22 октомври 00:00 часа), GEN.G - DWG.KIA (23 октомври 00:00 часа), DRX - EDG (24 октомври 00:00 часа).

Снимка: Riot Games