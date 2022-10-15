Куп футболни звезди поздравиха роден запалянко

Популярният футболен запалянко Кирил Евтимов празнува вчера своя рожден ден. Той отново получи множество поздрави от наши и чуждестранни футболни знаменитости. Триото световни шампиони с Франция Еманюел Пти, Марсел Десаи и Робер Пирес бяха сред тези, изпратили сърдечни пожелания. Личният приятел на Евтимов - Пирес, освен честитка му отправи покана за гала мач, който ще се играе на 19 октомври в Байон, Франция.

Поздрави към рожденика отправиха още Стефан Шварц, Сандер Вестервелд, както и легендата на Арсенал Найджъл Уинтърбърн. От родните футболни легенди и деятели, бивши и настоящи футболни национали, които поздравиха Евтимов, се откроиха Николай Жейнов, Елин Топузаков, Сашо Тунчев, Пламен Николов-Пинко, Благо Георгиев, Ники Михайлов, Димо Кръстев, Илиян Илиев, Веско Бранимиров, Венци Рангелов, Емил Костадинов, Светослав Тодоров, Ивайло Петков, Кирил Василев, както и много други.

Поздрави към финансиста отправиха още Стефан Шварц, Сандер Вестервелд, както и легендата на Арсенал Найджъл Уинтърбърн. От родните футболни звезди и деятели, бивши и настоящи футболни национали, които поздравиха Евтимов, се откроиха Николай Жейнов, Елин Топузаков, Александър Тунчев, Пламен Николов -Пинко, Благоj Георгиев, Николай Михайлов, Димо Кръстев, Илиан Илиев, Веселин Бранимиров, Венцислав Рангелов, Емил Костадинов, Светослав Тодоров, Ивайло Петков, Кирил Василев и др.