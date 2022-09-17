Левски Раковски 0:0 Марек - гледайте на живо!

Левски Раковски и Марек играят при резултат 0:0 в мач от седмия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е от 17:00 ч. и може да бъде проследен на живо по Sportal TV и Sportal.bg.

Гостите от Дупница са безгрешни от началото на сезона и заемат първо място с пълен актив от 15 точки. Тимът, воден от Танчо Калпаков, ще направи всичко възможно, за да продължи победната си серия.

Отборът на Станислав Ангелов изпитва проблеми през настоящата кампания и има само един успех, дошъл над ЦСКА 1948 ІІІ с 2:1.

ЛЕВСКИ РАКОВСКИ 0:0 МАРЕК

ЛЕВСКИ РАКОВСКИ: 1. Христо Петков, 3. Мартин Млечков, 5. Даниел Колев, 20. Виктор Стойков, 6. Делян Иванов, 12. Мартин Зимбилев, 8. Павел Павлов (К), 16. Велислав Кьоров, 14. Николай Николов, 7. Александър Вълчев, 9. Марио Георгиев



МАРЕК: 21. Константин Костадинов, 18. Стивън Ангелов, 99. Росен Йорданов, 32. Александър Башлиев, 6. Иван Калайджийски, 14. Александър Близнаков (К), 71. Димитър Илиев, 77. Милен Иванов, 7. Симеон Димитров, 11. Николай Ганчев, 41. Георги Божилов