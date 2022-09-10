Резултати и класиране след шестия кръг на Югоизток
Осем срещи от шестия кръг на Трета лига – Югоизток се изиграха в днешния съботен ден.
10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч / VI кръг:
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Загорец (Нова Загора) 0:0
Сокол (Марково) - Розова долина (Казанлък) 2:1
Несебър (Несебър) - Верея (Стара Загора) 3:1
Черноморец 1919 (Бургас) - Локомотив 1926 II (Пловдив) 4:0
Гигант (Съединение) - Борислав 2009 (Първомай) 3:0
Димитровград 1947 (Дмгр) - Родопа Смолян (Смолян) 0:2
Берое II (Стара Загора) - Спартак 1947 (Пловдив) 1:3
Левски (Карлово) - Асеновец 2005 (Асеновград) 0:3
11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч / VI кръг:
ФК Сливен (Сливен) - Карнобат (Карнобат) -
Саяна (Хасково) - Атлетик (Куклен) -