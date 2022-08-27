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  3. 11-те на Арда и Славия, "белите" без двете си големи звезди

11-те на Арда и Славия, "белите" без двете си големи звезди

  • 27 авг 2022 | 17:32
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11-те на Арда и Славия, "белите" без двете си големи звезди

Станаха ясни стартовите състави на Арда и Славия, които излизат в мач от 8-мия кръг на efbet Лига. Гостите ще трябва да се справят без своя капитан Радослав Кирилов, който вчера подсили ЦСКА 1948. Извън групата е и Галин Иванов.

АРДА - СЛАВИЯ

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 3. Умар Сако, 6. Пламен Крачунов, 8. Милен Желев, 9. Тонислав Йорданов, 10. Светослав Ковачев, 17. Иван Коконов, 20. Деян Лозев, 70. Христо Иванов, 77. Илия Юруков, 80. Лъчезар Котев

СЛАВИЯ: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 23. Емил Виячки, 55. Константин Чешмеджиев, 4. Людовик Соарес, 93. Кемело Нгуено, 77. Георги Вълчев, 73. Иван Минчев, 88. Тони Тасев, 8. Емил Стоев, 9. Ахмед Ахмедов

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