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  3. Димитър Буров ще ръководи двубоя между Етър и Созопол

Димитър Буров ще ръководи двубоя между Етър и Созопол

  • 16 авг 2022 | 20:53
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Съдийски назначения за мачовете от шестия кръг във Втора футболна лига:

19 август, 18:30 часа 
ФК Витоша Бистрица - Миньор Перник 
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Асен Крумов Крумов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски СН: Антон Янков Терзиев

20 август, 18:00 часа 
ОФК Янтра 2019 - ПФК Марица 1921 
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Владимир Тодоров Ташков 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров СН: Тихомир Георгиев Боболов

20 август, 18:00 часа 
ПФК Добруджа 1919 - ФК Литекс Ловеч 
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Живко Руменов Петров АС2: Михаел Николаев Денчев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров СН: Цветан Кръстев Кръстев

20 август, 18:00 часа 
Спортист 2009 - ОФК Беласица 
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Иван Радославов Иванов 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев СН: Валентин Желев Добрев

20 август, 18:00 часа 
ПФК Лудогорец 1945 II - Дунав Русе 
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Стилян Стоянов Колев СН: Радослав Тодоров Станев

20 август, 20:00 часа 
ФК Етър ВТ - ФК Созопол 
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Дарин Василев Иванов 4-ТИ: Геро Георгиев Писков СН: Красимир Иванов Василев

22 август, 18:00 часа 
Ботев Пловдив II - ФК Струмска слава 1927 
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Тодор Василев Вуков 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков СН: Владимир Йорданов Владимиров

22 август 20:00 часа 
ПФК Монтана 1921 - ЦСКА 1948 II 
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Стоян Иванов Стоянов 4-ТИ: Вилиян Весков Видинов СН: Йосиф Петров Ронков

23 август 2022 г., вторник, 18:00 ч. 
ФК Крумовград - ОФК Спартак Плевен 
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Желязко Димитров Пилатов 4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев СН: Илко Мирославов Топалов

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