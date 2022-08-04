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  1. Sportal.bg
  2. Партизан (Червен бряг)
  3. Партизан започва с 22-ма футболисти

Партизан започва с 22-ма футболисти

  • 4 авг 2022 | 21:01
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Играещият треньор Любомир Иванов определи групата футболисти, с която Партизан (Червен бряг) влиза в новото първенство на Северозападната Трета лига. Тя наброява 22-ма състезатели. Сред тях са осем новопривлечени – Георги Милчев, Цветан Цветанов, Георги Николов, Алекси Алексиев, Красимир Георгиев, Венцислав Сълев, Тихомир Динев и Атанас Атанасов.

Съставът на Партизан за новия сезон: 

Вратар – Станислав Антонов, Георги Милчев, Цветан Цветанов;

Защитници – Михаил Милчев, Борислав Иванов, Калоян Тодоров, 

Галин Великов, Момчил Стоянов, Георги Николов, Алекси Алексиев, Красимир Георгиев;

Полузащитници – Георги Петков, Дилян Димитров, Любомир Иванов,  (играещ треньор), Теодор Любомиров, Александър Пенев, Венцислав Сълев;

Нападатели – Христо Димов, Милен Тонев, Петьо Славчев, Тихомир Динев, Атанас Атанасов.

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