Партизан започва с 22-ма футболисти
Играещият треньор Любомир Иванов определи групата футболисти, с която Партизан (Червен бряг) влиза в новото първенство на Северозападната Трета лига. Тя наброява 22-ма състезатели. Сред тях са осем новопривлечени – Георги Милчев, Цветан Цветанов, Георги Николов, Алекси Алексиев, Красимир Георгиев, Венцислав Сълев, Тихомир Динев и Атанас Атанасов.
Съставът на Партизан за новия сезон:
Вратар – Станислав Антонов, Георги Милчев, Цветан Цветанов;
Защитници – Михаил Милчев, Борислав Иванов, Калоян Тодоров,
Галин Великов, Момчил Стоянов, Георги Николов, Алекси Алексиев, Красимир Георгиев;
Полузащитници – Георги Петков, Дилян Димитров, Любомир Иванов, (играещ треньор), Теодор Любомиров, Александър Пенев, Венцислав Сълев;
Нападатели – Христо Димов, Милен Тонев, Петьо Славчев, Тихомир Динев, Атанас Атанасов.